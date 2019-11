Monedero descarta ser ministro en el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos porque "para mandar hay que saber obedecer"

Monedero ha hecho estas declaraciones a los medios minutos antes de la inauguración de la sede de la formación morada en Guadalajara.

No ha querido aclarar si se lo han propuesto o no, pero ha insistido en que "no tiene interés" en ocupar cargos públicos de momento y cree que es "un buen mensaje" que algunos de los fundadores de Podemos no entren en cargos de representación en la vida pública y se mantenga en ese espacio que permite hacer política "sin cargos".

"Cuando sea más mayor, quizá me plantee asumir alguna responsabilidad y cuando aprenda a ser más obediente", ha bromeado.

Sobre el futuro pacto de Gobierno, ha dicho que "si la izquierda tiene oídos para escuchar el grito desesperado" de una derecha que busca nuevas elecciones, "no queda más remedio que entenderse".

En su opinión, las últimas elecciones no tendrían que haberse convocado "nunca"; considera que "han sido un despropósito", ha dicho tras subrayar que, además, "tenían una voluntad que no se ha visto reflejada y por tanto, a la fuerza ahorcan", ha precisado.

Para Monedero está claro también que desde Cataluña se han dado cuenta de que la vía unilateral no tiene sentido y que el PSOE se ha dado cuenta de que Podemos "ha llegado para quedarse" y que quiere formar parte del Gobierno para expresar "de forma correcta", su voluntad política de transformación.

Preguntado sobre el sueldo que van a sumar Irene Montero y Pablo Iglesias si finalmente entran con cargos de responsabilidad en el futuro Gobierno, ha señalado que en los estatutos de Podemos "ocupes el cargo que ocupes, hay una limitación salarial" y ha asegurado que, hoy por hoy, todos lo cumplen y que ellos lo cumplirán.

Según ha explicado, esa limitación se traduce en que nadie puede cobra más de tres veces el salario mínimo interprofesional, con salvedades si hay hijos o discapacidades, ha dicho tras recordar que Podemos "nace del 15M y de un enfado muy fuerte contra el bipartidismo y contra unas élites políticas que estaban muy lejos de la gente".

"EL ABANDONO DE LAS BASES" SE HA NOTADO EN CASTILLA-LA MANCHA

El politólogo cree que la formación morada está recuperándose después de un ciclo electoral "muy fuerte" donde "se ha primado la batalla" por las elecciones y "se han abandonado las bases y la construcción del partido" y ha subrayado que en el caso concreto Castilla-La Mancha "se ha notado mucho" y que "hay que pararlo".

Respecto a la sede que inaugura Podemos en Guadalajara, ha aprovechado para resaltar la importancia de tener en cuenta a las bases y de que estas puedan tener un espacio al que ir a contar sus necesidades y expresar sus soluciones.