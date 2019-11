Un acertante del Cuponazo Black Friday de la ONCE se lleva 9 millones de euros

El Cuponazo Black Friday de la ONCE ha repartido 11.475.000 euros en la localidad de Socuéllamos (Ciudad Real) con 100 cupones premiados, uno de ellos con los nueve millones de euros del premio mayor, y otros 99 agraciados con 25.000 euros cada uno.

En el municipio no se habla de otra cosa y los vecinos ya festejan la lluvia de millones repartida por Jorge Juan Buendía, vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte del Cuponazo hasta los bares, calles o peluquerías del centro de Socuéllamos.

“No me lo creo. Siempre he soñado dar una cantidad así pero 11 millones es una barbaridad”, ha indicado Jorge Juan, emocionado por repartir tanta ilusión entre toda la ciudadanía y amigos del municipio.

Además de los premios de Socuéllamos, el Cuponazo del viernes 29 de noviembre ha dejado otros 965.000 euros en cuponesagraciados con premios mayores, repartidos por numerosos puntos de España.

En Móstoles (Madrid) y Arahal (Sevilla), se han vendido sendos cupones agraciados con 100.000 euros, correspondientes a las segundas extracciones. Los otros 765.000 euros han ido a parar hasta Tenerife (200.000 euros); Arrecife-Lanzarote (150.000 euros); la Comunidad Valenciana (125.000 euros); Galicia (125.000 euros); Córdoba (50.000 euros); Aragón (40.000 euros en Cuponazo XXL); Albacete (25.000 euros); Hospitalet de Llobregat (25.000 euros); y Badalona (25.000 euros). En total, el sorteo del Cuponazo Black Friday ha repartido 12.440.000 euros en premios mayores.

Cuponazo

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Los cupones y diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.