Page defiende su método en CLM frente al independentismo y se erige como aliado para "combatir a quien genera fanatismo"

Así lo ha asegurado durante su intervención en la clausura de la gala de premios Fedeto 2019 que entrega la patronal toledana, donde ha insistido en que lo importante "es no enfrentar y no pensar que los problemas se arreglan cuando una mitad decide frente a otra mitad".

"Los populismos, en general, no resuelven problemas, sino que los crean. Me alegro de que en esta región no juguemos a los bloques y veamos siempre lo que nos une y no lo que nos separa".

En esta línea, se ha mostrado "muy contento y reconocido" en Castilla-La Mancha, considerando que hay "buena sintonía" de la sociedad en un proyecto que "nos hace sentir región, que no nación", dado que "la única nación es la española".

"DETRÁS DEL INDEPENDENTISMO, EGOÍSMO"

El líder del Ejecutivo castellanomanchego ha abundado en que "detrás del independentismo, lo que hay es puro egoísmo", ya que "no es un problema identitario ni cultural".

Con todo, ha afirmado que va a defender "los derechos e intereses" de Castilla-La Mancha. "Para eso me han votado y por eso me pagan", ha finalizado.