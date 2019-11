Nicolás reconoce que dar cabida a Unidas Podemos en un Gobierno de coalición preocupa a los empresarios

Así lo ha puesto de manifiesto Ángel Nicolás en su calidad de presidente de los empresarios de Toledo durante la gala de entrega de premios anuales de la patronal toledana, donde ha hecho una encendida defensa del sector empresarial, incidiendo en que los empresarios "tienen atributos sociales más que demostrados, creen en el Estado del Bienestar y contribuyen a sostenerlo".

"Pero no somos limones a los que se pueda estrujar sin límites con impuestos y cotizaciones. No somos sospechosos habituales, las normas no deben tener como destino acogotarnos a obligaciones, inspecciones, infracciones y sanciones", ha afirmado Nicolás, quien ha defendido que el sector "forma parte natural del diálogo social", por lo que "no se puede legislar sobre el empresario al margen de la opinión de los empresarios".

Igualmente, ha advertido que el empresario no puede estar sometido "a una condena social permanente no revisable". "La imagen de quien nos gobierna debe cambiar, y en Castilla-la Mancha lo hemos logrado juntos", ha dicho dirigiéndose al presidente autonómico, Emiliano García-Page. "Pero a nivel nacional, queda mucho por hacer".

PEPITA ALÍA Y JOSÉ LUIS GARCÍA OCHOA, EMPRESARIOS DEL AÑO

Pepita Alía, de Lagartera, y José Luis García Ochoa, de Sonseca, han sido dos de los grandes protagonistas de la noche al ser premiados, respectivamente como Empresaria y Empresario del Año para Fedeto.

La empresaria Empresaria del Año ha sido reconocido por su vida dedicada al bordado textil de manera artesanal, lo que le ha convertido en una de las principales embajadoras de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha en el extranjero a lo largo de toda su vida empresarial. El Empresario del Año, patrocinado por Mapfre, ha destacado por su parte la trayectoria de la correduría de seguros José Luis García Ochoa.

Precisamente García Ochoa ha sido el encargado de hablar en nombre de todos los premiados, reconociendo el "ánimo" que este premio da para seguir adelante con la actividad comercial.

Ha citado a la madre Teresa de Calculta como ejemplo de lo que, a su juicio, deben ser las relaciones entre empresarios y empleados: "Yo hago lo que tu no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas".

García Ochoa ha lamentado que haya gente que pretende "minusvalorar al empresarios". "Pero si queremos lo mejor para nuestro país y Comunidad Autónoma, bien podríamos poner en valor a las empresas. Todos, empresarios y trabajadores, somos necesarios, y si caminamos juntos, podemos hacer muchas cosas".

MÁS GALARDONES

La Empresa del Año, premio patrocinado por Caixabank, ha sido para Puy du Fou de Toledo, dedicada a la creación de parques culturales y lúdicos que desarrollan espectáculos basados en representaciones históricas.

De su lado, el premio Joven Empresario, patrocinado por Liberbank, ha sido para Jorge García Díaz, de Toledo, dedicado a la consultoría y la formación en el sector agroalimentario.

La Empresa con Mayor Proyección Nacional, galardón patrocinado por Eurocaja Rural, es para Logística Carosan, de Talavera de la Reina, dedicada al transporte y la logística.

La Empresa con Mayor Proyección Internacional, patrocinado por Bankia, es Laqtia, de La Mata, dedicada a la fabricación y comercialización de solubles alimenticios especiales para vending y dispensing.

El galardón a la Organización Empresarial, patrocinado por Sanitas, ha sido para la Asociación Local del Taxi de Toledo por su defensa y puesta en valor del sector.

COLABORACIÓN SOCIAL

La institución o persona que ha colaborado en el ámbito social, galardón patrocinado por Grupo Tangente Publicidad, ha recaído en María Luisa Álvarez, por su voluntariado individual, en colaboración con distintas asociaciones y acciones sociales a lo largo de 25 años.

Por su parte, el premio a la Responsabilidad Social Corporativa, galardón patrocinado por Banco Santander, ha sido para la empresa Cigarral de las Mercedes, de Toledo, dedicada al sector de la restauración.

La Administración Pública que ha colaborado con el tejido empresarial, galardón patrocinado por la Cámara de Comercio de Toledo, ha sido para la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la puesta en marcha de proyectos tendentes a implantar, fomentar y desarrollar la Formación Profesional Dual en Castilla-La Mancha en coordinación con las organizaciones empresariales y empresas de la región.

El jurado ha decidido que la Empresa más Respetuosa con el Medio Ambiente, galardón patrocinado por Regus a la empresa Fm Logistic, de Illescas, dedicada al transporte y la Logística.

La Empresa Comprometida con las Normas de Calidad, galardón patrocinado por Cofarta, lo ha logrado la empresa Qualery Culture, de Val de Santo Domingo, dedicada a la fabricación y comercialización de café tostado y solubles para vending, dispensing y colectividades.

De su lado, el galardón Victoriano Arochena a la Empresa Familiar, patrocinado por Inmobiliaria Portillo, ha sido para la empresa Panificadora Hermanos Sánchez, de Talavera de la Reina, empresa familiar de cuarta generación dedicada a la producción de pan tradicional elaborado con masas madre y levadura biológica.

El galardón Innovación 2019, patrocinado por Banco Sabadell, ha recaído en la empresa Saleplas, de Madridejos, dedicada a investigar, diseñar innovaciones tecnológicas de ingeniería aplicada al uso empresarial del agua.

Asimismo, el premio Compromiso con la Prevención de Riesgos Laborales, patrocinado por Beatriz Hoteles, lo recogerá la empresa Automóviles Automotor, de Toledo, concesionario y taller oficial de reparación de automóviles.

Este año, el periodista que ha contribuido a divulgar el trabajo realizado por los empresarios de la provincia de Toledo, patrocinado por Telefónica Empresas, ha Carlos de la Morena García de Radio Televisión Española.

Finalmente, el premio Emprendedores 2019, patrocinado por Soliss, es para la empresa Espacios Castellanos de Innovación, de Toledo, dedicada al estudio y desarrollo de tecnologías innovadoras de las TIC.

GALARDONES DEL COMITÉ EJECUTIVO

La Delegación de Defensa de Castilla-La Mancha, la Unidad Militar de Emergencias, el exconsejero de Educación Ángel Felpeto y Juan Francisco García Martín han sido de su lado merecedores de los galardones aprobados por el Comité Ejecutivo.

El coronel Javier Gallegos, que ha recibido el galardón como delegado del Ministerio de Defensa en Castilla-La Mancha, se ha saltado el protocolo para tomar la palabra con un mensaje claro, ya que ha pedido a los empresarios que a la hora de dar empleo, abran la puerta a contratar a "un antiguo soldado" y facilitarles una "segunda oportunidad".

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlos Ángel Devia, ha tomado la palabra durante el acto para poner en valor que del total de premiados los hay de todas las edades. "Hay que sentirse muy orgulloso de que la relación entre la empresa y las instituciones, en esta provincia y en esta región, son un ejemplo a seguir".

La alcaldesa de Toledo también ha tenido palabras de apoyo al empresariado toledano, que trabaja "en beneficio de toda la sociedad, creando empleo, riqueza y contribuyendo a la buena salud económica de esta tierra".

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha hablado en nombre de los patrocinadores, agradeciendo a los galardonados su "inspiración, ejemplo y fuente de valores".+