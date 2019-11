Maroto pide "cooperación leal" para garantizar la estabilidad

"España no se entiende sin Catalunya, y Catalunya no puede entenderse sin España. Y, además, España y Catalunya, en un mundo global e interconectado, no pueden funcionar sin una Europa fuerte", ha dicho en su intervención en el XXIV Encuentro de Economía de S'Agaró.

Por ello, ha pedido seguir trabajando de manera responsable y constructiva por el interés general y, de cara a la próxima legislatura, ha sostenido: "Necesitamos mayor estabilidad política e institucional para asegurar la gobernabilidad".

Ha afirmado que es necesario sacar adelante reformas de calado a través del acuerdo para construir un modelo económico competitivo, inclusivo y sostenible.

"Es el momento de aparcar lo que nos divide y trabajar juntos para poner en marcha una política económica proactiva, progresista y dinamizadora", ha apuntado, y ha añadido que ello exige una intensa colaboración público-privada y una intensa cooperación entre todas las administraciones.

"DESPEJAR" INCERTIDUMBRES

Ha señalado que la industria, el comercio y el turismo en Catalunya han sido a lo largo de la historia protagonistas fundamentales del avance y la prosperidad de España: "Y han de seguir siéndolo en el futuro. Es urgente despejar la incertidumbre, que incide en las expectativas y la confianza de inversores y consumidores".

Maroto ha participado en la sesión inaugural de esta jornada económica junto con el presidente de la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bonet; la secretaria de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas Guix, y la presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme, Anna Balletbò.

También estaba prevista la participación de la Alta Comisionada para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, Cristina Gallach, que finalmente no ha podido intervenir en el foro.

CRECIMIENTO DEL PIB CATALÁN

La secretaria de Economía de la Generalitat ha destacado que las previsiones de cierre para este ejercicio 2019 son de un PIB un 8% superior respecto a los niveles de 2007, antes de la crisis.

También ha confiado en que el proyecto de presupuestos de 2020 se pueda aprobar, y ha destacado que son una hoja de ruta clara de la Agenda 2030: "Ciertamente, los necesitamos".