Consultar el horóscopo de hoy: sábado 30 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 30 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Un poco de diplomacia no te vendrá hoy nada mal si tienes que hablar con una persona que no es muy de tu agrado o con la que no coincides en ideas ni en maneras de ver la vida. Expón lo que piensas con suavidad, sin ese ímpetu tan tuyo que muchas veces es excesivo.

Tauro

Estarás muy volcado en alguna actividad social en la que colaboras de vez en cuando y que hoy te resultará muy emocionante porque alguien te va a dar una lección de vida que desde luego te será difícil de olvidar. No reprimas tus emociones, déjate llevar.

Géminis

Puede que hoy no sea el día perfecto para ti porque vas a tener que asumir una tarea de responsabilidad, seguramente con la familia política, que no te apetece nada. No pongas mala cara y acepta la realidad de las circunstancias. Por la noche, procura distraerte.

Cáncer

Mira bien toda la información posible y los pasos a seguir antes de empezar a hacer un trámite que supone cerrar una página de tu vida de alguna manera. Será complicado, así que cuanto mejor sepas cuál es el recorrido de tus pasos, mejor te saldrá.

Leo

Tienes muchas ganas de salir al aire libre, contemplar el otoño y darte una vuelta por la naturaleza y verdaderamente es algo que te va a sentar muy bien. Una pequeña escapada, aunque solo sea pasar el día fuera de tu lugar habitual te va a sentar de maravilla.

Virgo

Harás todo lo que está en tu mano par ayudar a un amigo o a una amiga que anda un poco bajo de ánimos y vas a intentar que se sienta mejor con tu charla para que sonría de nuevo. Le vendrá muy bien para despejar su mente de los problemas y tu te sentirás satisfecho.

Libra

Hay respuestas que necesitas y no se las debes hacer a nadie ni pensar que son culpables de nada de lo que te sucede. Para reencontrar el equilibrio interior, debes analizar paso a paso tus deseos y la manera en la que puedes conseguirlo. Sal de tu zona de confort.

Escorpio

Hoy te encuentras con más serenidad y tu ánimo sube poco a poco. Te reirás con algo que vas a ver en las redes sociales que además te traerán una información valiosa. Pero ojo con exponerte demasiado en ellas y contar detalles íntimos.

Sagitario

Olvida hoy todo lo que signifique trabajo o estudios. No le des vueltas a un tema que te preocupa, es mejor que lo dejes dormir y dentro de poco te llegarán las soluciones como por arte de magia. Si te obsesionas, los árboles no te dejarán ver el bosque.

Capricornio

Querrás que nadie se acuerde de tu pasado o de un tema que te es doloroso, así que lo mejor es que hoy tomes distancia de todas las personas que te lo puedan volver a sacar. Tu vida ahora es otra y no necesitas hurgar en las heridas, sino darlas por cerradas.

Acuario

Rompe con la rutina y no hagas lo mismo que todos los fines de semana. Inventa, crea, y date la oportunidad de explorar un lugar nuevo o hacer una actividad que nunca hayas hecho antes. Eso te renovará mucho mentalmente y te sentirás con ilusión.

Piscis

Si tienes pareja, vas a tener que pactar con ella ciertas cosas para que todo funcione de manera más relajada. Es cierto que necesitas tu espacio y que quieres momentos de soledad y de independencia y llevarás razón en pedir que esto sea así.

