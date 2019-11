Patronal de C-LM reconoce que dar cabida a Unidas Podemos en un Gobierno de coalición preocupa a los empresarios

Así lo ha puesto de manifiesto Ángel Nicolás en su calidad de presidente de los empresarios de Toledo durante la gala de entrega de premios anuales de la patronal toledana, donde ha hecho una encendida defensa del sector empresarial, incidiendo en que los empresarios "tienen atributos sociales más que demostrados, creen en el Estado del Bienestar y contribuyen a sostenerlo".

"Pero no somos limones a los que se pueda estrujar sin límites con impuestos y cotizaciones. No somos sospechosos habituales, las normas no deben tener como destino acogotarnos a obligaciones, inspecciones, infracciones y sanciones", ha afirmado Nicolás, quien ha defendido que el sector "forma parte natural del diálogo social", por lo que "no se puede legislar sobre el empresario al margen de la opinión de los empresarios".

Igualmente, ha advertido que el empresario no puede estar sometido "a una condena social permanente no revisable". "La imagen de quien nos gobierna debe cambiar, y en Castilla-la Mancha lo hemos logrado juntos", ha dicho dirigiéndose al presidente autonómico, Emiliano García-Page. "Pero a nivel nacional, queda mucho por hacer".