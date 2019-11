ZeC defiende el modelo de gestión comunitaria del centro Luis Buñuel

Así lo ha indicado ZeC en una nota de prensa, después de que este viernes el juez del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Zaragoza haya anulado la cesión municipal del antiguo instituto Luis Buñuel de la capital aragonesa a una asociación social.

"Desde su apertura en 2013, el centro lleva realizadas más de 350 actividades a cargo de más de 70 colectivos en las que han podido participar más de 9.000 personas. Desde gimnasia de mayores a clases de guitarra, de repaso escolar para niños y niñas a espacios para familias. También ha desarrollado talleres de teatro, yoga y swing, entre muchas y variadas actividades que han revitalizado no solo un edificio en desuso, también la actividad de un barrio y animando a su vez al vecindario", ha indicado la formación.

Ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza firmó en marzo de 2018 un convenio de cesión de uso de este espacio que contaba con los informes técnicos favorables de Cultura, Participación Ciudadana y la Asesoría Jurídica para su puesta en marcha como centro comunitario de proximidad.

"Desde Zaragoza en Común seguimos apostando por la cultura comunitaria y la gestión directa de espacios por parte de la ciudadanía como un elemento esencial para la democracia, la cohesión, la dinamización y la transformación del entorno. La sentencia que se acaba de conocer no es firme y no agota la vía judicial. Se basa en una cuestión procedimental, lo que supone que no cuestiona en ningún momento la cesión del espacio ni el modelo de gestión propuesto para el mismo".

ZeC ha mencionado que ha sido el PP, con Jorge Azcón a la cabeza, el que, "después de poner sus servicios jurídicos a disposición, promovieron este recurso a través de una entidad interpuesta como una manera más de entorpecer la gestión y sin tener que exponerse directamente en su voluntad de torpedear este proyecto comunitario como es el CSC Luis Buñuel".

"Seguimos convencidos de la validez del convenio que se firmó para la gestión de este espacio y esperamos que el actual Gobierno del Ayuntamiento no haga dejación de funciones y que por lo tanto recurra la sentencia en defensa del interés de los ciudadanos y ciudadanas".