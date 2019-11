Plácido Domingo vuelve a València con Nabucco y "enorme entusiasmo" tras "meses difíciles" por las acusaciones de acoso

La representación no es ajena a la controversia por las acusaciones de acoso sexual de una veintena de mujeres a Plácido Domingo. Tras trascender esos testimonios en The Associated Press y pasar "los meses más difíciles" de su vida -según los califica-, el artista regresa al coliseo de la ciudad del Turia "con enorme entusiasmo por volverse a presentar ante el público español el de València en particular".

Así lo asevera el cantante y director en una entrevista a 'El Confidencial' que recoge Europa Press. Domingo ha aprovechado su reaparición en los escenarios españoles para romper su silencio en dos entrevistas concedidas a 'ABC' y 'El Confidencial'.

En este último medio, Domingo afirma que ha recibido "una bienvenida muy emocionante por parte de todos en el Palau de Les Arts" durante los primeros días de ensayos el fin de semana pasado. "Ha sido muy reconfortante saludar y volver a ver a amigos y colegas, así como el poder enfocarme en los ensayos y la preparación de 'Nabucco'", dice.

En cuanto al público, manifiesta: "Le pienso dar todo, entregarme entero como lo he hecho siempre y como lo merece y espera. El público de València ha sido espléndido conmigo estos últimos diez años que vengo viniendo al Palau".

En esta misma línea, hace notar que "tiene un cariño muy especial por este teatro, por su orquesta y su coro que son extraordinarios". "He tenido todo tipo de colaboraciones con ellos -prosigue- y me enorgullece la trayectoria que he podido forjar con el Palau de les Arts. Estoy especialmente orgulloso del Centro de Perfeccionamiento en el Palau que lleva mi nombre".

Esta tarde, el tenor ha participado en el pase gráfico del 'Nabucco' que representará en València, del que no se ha celebrado la tradicional rueda de prensa de presentación.

Ya en términos estrictamente artísticos, Plácido Domingo aborda con 'Nabucco' una nueva incursión en el repertorio de barítono verdiano en Les Arts, algo que inició en 2013 con Francesco Foscari en 'I due Foscari', título al que siguieron los papeles protagonistas en 'Simon Boccanegra' (2014), 'Macbeth' (2015) y los roles de Giorgio Germont en 'La traviata' (2017), y de Rodrigo en 'Don Carlo' (2018).

El madrileño después de sus conciertos, como director y cantante en la pasada temporada, se sube al escenario de la Sala Principal para cantar las cuatro primeras funciones de este título (días 2, 5, 8 y 11 de diciembre).

Por su parte, el barítono Amartuvshin Enkhbat interpretará el rol del rey babilonio los días 14 y 16. El emergente cantante mongol hará de esta forma su debut en Les Arts tras el éxito cosechado en Verona, Tel Aviv, Nápoles, Padua, Melbourne, Parma, París, Verona o Nápoles por sus papeles verdianos.

Anna Pirozzi da vida a Abigaille, uno de papeles para soprano más temidos en la historia de la ópera, y que ya cantó en Les Arts en 2015.Rechazado por muchas grandes divas debido a su exigencia, este rol ha consagrado a la cantante napolitana como una de las mejores sopranos dramáticas de la actualidad.

Su sonado éxito en el Festival de Salzburgo con este papel, bajo la batuta de Riccardo Muti en 2013, supuso el inicio de una trayectoria internacional con compromisos en Nueva York, Viena, Milán, Londres, Berlín, Múnich y Roma, además de colaboraciones con prestigiosos directores como Zubin Mehta, Nello Santi, Nicola Luisotti, Gianandrea Noseda, Michele Mariotti o Renato Palumbo.

El reparto de esta ópera incluye también dos voces conocidas por el público valenciano, el reputado bajo italiano Riccardo Zanellato (Zaccaria) que participó en 2008 en 'Le nozze di Figaro' e 'Iphigénie en Tauride', así como el tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz (Ismaele), que inició su carrera en Les Arts con 'Cyrano de Bergerac' en 2007 y en 2017 encarnó a Alfredo Germont en 'La Traviata'.

Participan también la mezzosoprano rusa Alisa Kolosova (Fenena), el bajo coreano Dongho Kim (Gran Sacerdote), el tenor ucranio Mark Serdiuk (Abdallo) y la soprano pamplonesa Sofía Esparza (Anna).

REENCUENTRO DE BERNÀCER

Esta función supone además que el valenciano Jordi Bernàcer se reencuentre con los cuerpos estables de Les Arts -Cor de la Generalitat y Orquestra de la Comunitat Valenciana- con los que inició su andadura profesional, y asuma por primera vez la titularidad de todas las representaciones de una ópera de abono en Les Arts.

El maestro alcoyano regresa a la Sala Principal cinco años después de sus memorables funciones de la zarzuela 'Luisa Fernanda', también con Plácido Domingo en el reparto, en la temporada 2014-2015.

En plena carrera internacional, y con trabajos para los teatros Mariinski de San Petersburgo, Real de Madrid, San Carlo de Nápoles o Carlo Felice de Génova, Jordi Bernàcer debutará esta temporada con la Opéra Royal de Wallonie en Lieja, Petruzzelli de Bari, Semperoper de Dresde y Deutscheoper de Berlín, regresando además a la Ópera de San Francisco, Royal Opera House de Mascate, Ópera de Los Ángeles, Ópera de Roma y Arena de Verona.

Les Arts presenta un montaje de Thaddeus Strassberger, responsable también de la escenografía, con vestuario de Mattie Ullrich, iluminación de Mark McCullough y dirección de lucha de Ran Arthur Braun, realizado para la Washington National Opera, en coproducción con The Minnesota Opera y Opera Philadelphia.

Strassberger, que el público valenciano recordará por 'I due Foscari', también de Verdi, recupera para la puesta en escena el espíritu y momento histórico del estreno de 'Nabucco' en 1842 en la Scala de Milán.

"El diseño de esta producción se inspira en las convenciones estéticas y sociales de la época: decorados pintados en dos dimensiones, vestuario acorde a la historia o detalles anacrónicos que sitúan la acción en el contexto de una nación que luchaba por definir su propia identidad", detalla.

'Nabucco' es una ópera en cuatro actos con libreto de Temistocle Solera, inspirado en textos bíblicos y en la obra homónima de Auguste Anicet-Bourgeois. Se estrenó en 1842 en la Scala de Milán y se convirtió en el primer gran éxito de Giuseppe Verdi con el que iniciaría su etapa más prolífica, conocida como los 'años de galera'.