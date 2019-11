VTLP propondrá en el Pleno municipal un compromiso del Ayuntamiento para la total descarbonización de la edificación

Esta moción, según han explicado fuentes de VTLP, se propuso en la Junta de Portavoces celebrada este jueves para llevara al Pleno de la próxima semana con carácter institucional, pero señalan que no ha podido ser así debido a los grupos del PP y Vox rechazaron tal posibilidad.

La moción se dirige a adoptar los acuerdos propios de la adhesión al Net Zero Carbon Buildings Commitment para que Valladolid esté como una de las primeras ciudades que adopta el compromiso público de actuar de manera global para el cumplimiento de los objetivos de 2050, encabezando la lista en España, junto a otras ciudades europeas y de otros países de distintos continentes.

Entre los acuerdos figura comprometerse a que todos los edificios existentes y los que se construyan de nueva planta que son propiedad o están bajo el control directo de la Administración municipal, operare en carbono cero neto para 2030. Para el cumplimiento de este objetivo, durante 2020 se realizará un inventario de emisiones de los edificios que aún es preciso adaptar energéticamente y un cronograma de las actuaciones.

También se plantea medir, divulgar y evaluar el activo anual y la cartera de demanda energética y emisiones de carbono de la ciudad. Se intensificarán las actuaciones de divulgación a la ciudadanía y empresas de la evolución de los objetivos previstos.

El tercer punto se dirige a desarrollar durante 2020 la hoja de ruta, con el objetivo de alcanzar unas cifras de rehabilitación energética (que se alcanzarán de forma progresiva) del orden de 4.350 viviendas/año de media entre 2021 y 2050. Se fijarán los indicadores y medidas concretas de estímulo y asesoramiento y se establecerán acuerdos con las administraciones regional y central para delimitar líneas de financiación sostenibles.

Se propone asimismo verificar por terceras partes, demostrando los progresos en la mejora del rendimiento energético, reducciones de emisiones de carbono emisiones obtenidos con la hoja de ruta marcada.

Finalmente se plantea liderar el apoyo a la transición hacia edificios cero neto de carbono, que incluirá la propuesta de extensión de los objetivos a los municipios de la Mancomunidad de Interés General Valladolid y Alfoz.

PROYECTO BUILD UPON2

En ese contexto el Ayuntamiento de Valladolid trabaja, desde hace cinco meses, en el programa Build Upon2, un amplio proyecto en torno a la rehabilitación de edificios que reúne a numerosas organizaciones de toda Europa con el objetivo de revisar las actuales estrategias de rehabilitación de edificios y proponer actuaciones mucho más ambiciosas, reforzando las distintas Estrategias Nacionales de Rehabilitación de Edificios requeridas por la Directiva de la UE sobre rendimiento energético de los edificios (EPBD).

Precisamente, el próximo día 4 de diciembre tiene lugar la presentación pública de los primeros trabajos en el 'Delivering net zero carbon buildings for all -BUILD UPON European Leaders Summit'-.

En la actualidad, VTLP ha señalado que existen en la ciudad del orden de 130.000 viviendas, con un crecimiento de 55.000 viviendas en 30 años (una media de unas 1.800 al año) y cerca de 25.000 edificios.

El mercado inmobiliario ofrece unas cifras que sirven para evaluar la posible evolución de ese parque. Hay un stock de unas 6.000 o 7.000 viviendas, una estimación de 17.000 o 18.000 viviendas vacías, y un dinamismo inmobiliario que se va recuperando en los últimos años, después de haber estado casi bloqueado hasta 2016.

Con todo, las cifras de demolición de edificios antiguos son aún muy exiguas -19 edificios entre 2016 y 2019-, aunque la obra nueva alcanza las 1.200 viviendas en el presente año, las rehabilitaciones de los últimos tres años no suman más de 122 viviendas, y las licencias de reforma solo son otras 43.