Una delegación de Corea conoce el trabajo del Defensor de la Ciudadanía de Granada

Según ha informado este organismo a través de una nota de prensa, 'The Board of Audit and Inspection of the Repúblic of Korea' se ha mostrado muy interesada en conocer la labor que realiza el Defensor de la Ciudadanía de Granada, por ello se han trasladado hasta Granada para conocer de primera mano su organización y su metodología de trabajo.

En el encuentro, Martín ha dado especial relevancia a la necesaria humanización de las administraciones públicas. "Humanizar desde una oficina como es el Defensor de la Ciudadanía, parece una redundancia pero, no lo es. Las instituciones, con su carga reglamentista y burocrática, pueden ser un lugar de cobijo para quien nada tiene, o un espacio frío en el que te despachan con la legalidad vigente como único argumento.

Por su parte, el jefe de Auditorías e Inspección coreano, Hyung Taem Jeong, ha señalado que "nos ha resultado de gran interés el trabajo de Manuel Martín, ya que en su oficina implementan experiencias e intervenciones".

"Su metodología de trabajo es muy útil y eficaz en favor de los derechos humanos. Nos han parecido altamente interesantes todos los ejemplos prácticos y de expedientes de quejas, así como su especial dedicación", ha asegurado.