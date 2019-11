L'acte de conciliació per l'acomiadament de l'empleada de l'EMT València després del frau acaba sense acord

L'exempleada i l'EMT estaven citats aquest divendres en el servici d'Arbitratge per a intentar aconseguir un acord per l'acomiadament, però finalment no ha sigut possible. Els seus advocats han explicat que l'entitat s'ha presentat a la vista però no hi ha hagut acord entre les parts pel que se celebrarà el juí per l'acomiadament. "A mi també m'hagueren enganyat" (els estafadores), ha indicat un dels seus lletrats en declaracions a la cadena SER arreplegades per Europa Press.

D'igual manera, l'extreballadora, en aquestes declaracions, ha manifestat que es considera "una víctima més". "Per descomptat sóc una víctima; molts s'obliden que he sigut una víctima i ho seguisc sent", ha apuntat, per a assegurar que és "evident" qui és el que s'oblida d'aquesta condició.

També ha subratllat que compta amb el suport dels seus companys i ha lamentat que es troba malament a nivell personal. Tant ella com la seua família ho estan passant "malament", ha dit l'exresponsable d'Administració de l'EMT per a la que, segons han insistit els seus advocats, les conseqüències de la situació generada ja "han arribat" amb el seu acomiadament, després de 38 anys en l'empresa i quan, d'acord amb les seues paraules: "No he fet res res diferent al que he fet abans".

Per als advocats, allò que està fent la direcció de l'empresa és "derivar la responsabilitat cap avall" i per a açò s'ha agafat "un cap de turc" que és la seua clienta. L'extreballadora confia que tot se solucione. "Per suposat, tinc la plena seguretat, confie en la justícia i en els meus advocats", ha conclòs.

En la declaració que va prestar a primers de mes en el Jutjat d'Instrucció número 18 de València, on s'investiga el frau -de quatre milions encara que la pretensió dels responsables era arribar als 11- va defendre, en aquesta línia, que era una "estafada més".

En la seua compareixença, es va desvincular per complet del frau i va descriure durant més de tres hores els passos que va donar en el procés en el qual es van efectuar fins a huit transferències als presumptes estafadors.

Va assegurar en eixe moment no poder recordar amb què motiu el presumpte estafador -un suposat advocat d'una consultora que se li havia identificat com Javier Parada- li havia demanat documents amb les firmes mancomunades de l'empresa -del gerent i de la cap de Gestió de l'empresa en el compte bancari, que van ser falsificades posteriorment per a realitzar l'orde de pagament a l'entitat Caixabank i poder materialitzar l'estafa de quatre milions d'euros a través de huit transferències-.

No obstant açò, considerava que el primer enviament de documents va poder haver-ho remès perquè eixa persona li va demanar "dades fiscals" de l'EMT. L'exempleada va admetre que en un moment determinat va sospitar i se'l va traslladar al suposat advocat, qui li va oferir contactar amb el regidor de Mobilitat i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, encara que ella va preferir no molestar.