Un congreso internacional abordará la recuperación del patrimonio musical

Así, bajo el título 'Power, Identities and Images of Cities: Music and Ceremonial Books in Western Europe, from the Middle Ages to Modernity', se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre bajo la dirección científica de las profesoras de la UMA, María José de la Torre y Alicia Marchant.

La cita reunirá a expertos de las universidades de Cambrigde, Málaga, Extremadura, Granada, Sevilla, Burgos y Roma, que abordarán temas sobre humanidades digitales para el estudio de las relaciones entre música y ceremonial; cartografía digital sonora de la ciudad medieval y moderna; y música y ceremoniaol en instituciones religiosa, entre otras cuestiones.

Durante el transcurso de este congreso se presentará el libro 'Poder, identidades e imágenes de la ciudad en España (siglos XVI-XIX), obra de las profesoras de la UMA, María José de la Torre Molina y Alicia Marchant Rivera.

El congreso finalizará este sábado con un concierto a las 19.30 horas en la Iglesia de San Agustín, con entrada libre hasta completar el aforo. En la realización de esta actividad colaboran el Vicerrectorado de Cultura y el Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA.