Detingut a València un home per colpejar la seua parella fins a deixar-la inconscient davant del nadó de tots dos

Els fets es van produir sobre les quatre de la vesprada del dimecres, quan un testimoni va avisar la Policia que havia vist dos dones amb un xiquet en un bar amagant-se en el bany, una d'elles amb símptomes d'haver sigut agredida en el rostre, informa Prefectura en un comunicat.

Es tractava de la víctima, la seua filla i el fill d'aquesta, segons van confirmar els agents a la seua arribada a l'establiment. La discussió s'hauria produït la nit anterior, quan la dona va quedar inconscient a conseqüència dels colps.

En despertar va observar el sospitós, assegut en el llit, amb el nadó en els braços i portant un ganivet de grans dimensions. Encara que va tractar de tranquil·litzar-ho, l'home suposadament no la va deixar marxar-se i va cridar una companya de pis per a demanar-li que es fera càrrec del nadó, al qui va trobar en el sòl perquè hauria caigut del llit.

Sobre les quatre de la vesprada va arribar al domicili la filla de la víctima, per la qual cosa va aprofitar per a abandonar la casa i refugiar-se en el bar, on va ser localitzada i traslladada a un hospital de València. La dona roman ingressada a l'espera de ser intervinguda quirúrgicament.

Finalment, el presumpte agressor va ser localitzat en la vivenda a les 23.45 hores i detingut com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. La Policia va localitzar una jaqueta que s'havia deixat i un telèfon mòbil que hauria sostret a la víctima.

L'arrestat, un home de 30 anys i origen hondureny, compta amb antecedents policials i va passar aquest dijous a disposició judicial, que ha decretat el seu ingrés a la presó.