Consorci de Museus reivindica "igualdad real" en el Día de la Diversidad Funcional con la acción 'No soy un bicho raro'

Se trata de la acción 'No soy un bicho raro', promovida por la Asociación In -Arte en colaboración con el Consorci de Museus y el artista Ernesto Casero, a partir de su exposición 'Una historia no tan natural' que se exhibe en el Centre del Carme hasta el 2 de febrero, y concretamente de su obra 'Protestas posthumanas'. La iniciativa se realiza con motivo del Día de las Personas con Diversidad Funcional.

'Protestas posthumanas' es una creación compuesta principalmente de dibujos, aunque incluye otros elementos gráficos, como intervenciones pictóricas en el muro, stencils y pancartas.

La pieza gira en torno a ciertas ideas relacionadas con el concepto de 'posthumanismo' que considera que el paradigma del Humanismo conlleva implícitos ciertos valores eurocentristas, colonialistas y especistas, y propone un desplazamiento del ser humano desde el centro de la naturaleza (el Hombre de Vitrubio) a una posición de verdadera igualdad, tanto en el plano filosófico como ético, con el resto de seres vivos.

Para hacer referencia a estas ideas propone en su obra una serie de dibujos basados en protestas 'fake', apropiándose de elementos característicos de la estética de protesta, como stencils, graffittis, pancartas, etc.

A partir de esta pieza, la acción 'No soy un bicho raro' ha propuesto a los centros ocupacionales trabajar junto con el artista en sus propias reivindicaciones dentro del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, explica el consorcio a través de un comunicado.

Tras un pequeño recorrido con sus lemas y demandas, las pancartas se han depositado y expuesto en una instalación junto a la exposición 'Una historia no tan natural' del Centre del Carme y así, de esta manera, dialogar y dejar patentes sus reivindicaciones para formar una sociedad más justa e igualitaria.

EL MACA INAUGURA 'TIRANDO DEL HILO'

Al mismo tiempo esta tarde el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante inaugura la muestra 'Tirando del hilo', dentro de la 3ª edición de Todos MACA, actividad que cuenta con el apoyo del Consorci de Museus.

El concejal de Cultura, Antonio Manresa y el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, inauguran esta tarde la exposición junto a la conservadora del museo, Rosa Castells.

'Tirando del Hilo', es uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria pública 'Lugar Común', del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, dentro de su programa 'Cultura en pie de igualdad'.

Creado y realizado por David Gil y Ester García de 'Daguten. Escuela Gráfica de Barrio' 'Tirando del Hilo' ha contado con la inestimable y vital participación de Mercedes, Javier, Sandra, Verónica, Consuelo, Andrea, Miguel, Carolina y Miguel Ángel del Centro Ocupacional Terramar de APSA.

Ellos y ellas, bajo el nombre del Equipo Seri y la marca FACES, han redescubierto su imaginación y su potencial creativo haciendo de este proyecto un sueño compartido donde la serigrafía y otras técnicas de estampación les han llevado a un viaje a través del arte y del diseño. Pero esto nada más que son palabras. El resultado viene cargado de emociones y magníficos diseños que se presentan en esta exposición. El Equipo Seri, durante la inauguración, serigrafiará en directo el cartel de su exposición.

Pérez Pont ha manifestado que "desde hace tres años venimos trabajando en estas acciones que en este 2019 han tomado forma en el programa 'Cultura en pie de igualdad', un proyecto que aúna diferentes propuestas de mediación cultural para contribuir, desde el ámbito de la cultura, a la igualdad de todas las personas en todas las áreas de la sociedad, así como reivindicar la capacidad de todas y todos a ser creativos, poniendo en valor el trabajo de los y las artistas con diversas capacidades".