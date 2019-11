El TSJCM falla que la marcha de Yolanda Ramírez del Grupo Cs en la Diputación Guadalajara no fue transfuguismo

20M EP

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha condenado al Grupo Político del PSOE en la Diputación de Guadalajara al pago de 1.000 euros en costas a la Corporación que entonces gobernaba el PP y la misma cantidad a la entonces diputada no adscrita Yolanda Ramírez, al entender que el abandono del entonces Grupo de Ciudadanos para permanecer como diputada no adscrita, no supuso onerosidad para el erario de la Institución ni fue transfuguismo, según el PP.