Una mujer da a luz en la calle en Lleida asistida por un camarero, un dentista y una vecina

Una mujer de 22 años se puso de parto el jueves en la calle Anselm Clavé de Lleida y dio a luz a un niño, asistida por un camarero, un dentista y una vecina del barrio, ha confirmado este viernes el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La joven iba acompañada de su pareja cuando se tuvo que parar a la altura del número 14 y el hombre fue a pedir ayuda al bar El Rebost, del que salió a ayudar un camarero, según han adelantado los diarios Segre y La Mañana.

El camarero, Juan José Yera, ha explicado que, cuando salió del bar, vio a la mujer en la acera y que el bebé ya estaba naciendo.

"Vi a la chica de parto, vi que el niño tenía medio cuerpo fuera, me quité el delantal, me agaché y me puse a ayudar", ha explicado.

Ha contado que, poco después, llegó una vecina y el dentista, y luego la ambulancia del SEM que trasladó a madre e hijo al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.