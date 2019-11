El Consell ya ha enviado a Fomento la carta para pedir una nueva DIA para la ampliación norte del puerto de València

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre si existen diferentes posiciones en el seno del Gobierno valenciano en torno a la necesidad de esa DIA, concretamente entre la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (que dirige Mireia Mollà, de Compromís) y la de Política Territorial (en manos del socialista Arcadi España).

Este tema, ha subrayado Oltra, lo ha hablado con España y ambos tienen el mismo discurso, al tiempo que ha explicado que la acción del Consell es "tanto lo que se hace desde Agricultura como desde Política Territorial".

Ha defendido que "no hay ninguna contradicción" entre el conseller España y ella, porque además no ha "escuchando nunca ni leído al conseller decir que no es favorable a una nueva DIA, nunca", y habla "a menudo" con él.

"Cada departamento actúa en función de sus competencias, unas son de Agricultura y otras de Política Territorial", ha dicho, y la primera "entiende técnicamente que tiene que haber, por las características de la obra, una nueva DIA, también por las afectaciones que puede haber a las playas de València y al Parque Natural de l'Albufera". Por ello, remitió la carta a Transición Ecológica.

Que cada conseller haga sus funciones, ha precisado, "no quiere decir que cada uno vaya a su aire". "Aquí no vamos a nuestro aire, vamos a nuestras competencias y se toman decisiones en cada conselleria en función de las competencias, es lo que ha ocurrido en este caso".

Preguntada sobre si no cree que sería más conveniente un acuerdo del Consell para efectuar esa solicitud al Gobierno central, ha explicado que este tipo de comunicaciones no pasan por el pleno del Ejecutivo valenciano porque los acuerdos del Consell "están reglados" y no se puede llevar cualquier asunto. "Cartas a los ministerios se envían todos los días: si tuvieran que pasar por acuerdo del Consell no haríamos otra cosa", ha agregado.

"¿Puede haber diferentes visiones de una cuestión? Puede haberlas. Pero cada uno actúa conforme a sus competencias y en una situación de armonía también porque, al final, eso está en el ámbito competencial en el que está el puerto, que no es el de la Generalitat. La Generalitat no puede coger y decir 'voy a hacer la DIA' porque, si no, ya la habría hecho. El Gobierno instará al Estado", ha resaltado.