Rosa Serrano, "orgullosa" de veure com s'ha recuperat el valencià malgrat que s'havia fet creure que no era digne

Llàcer s'ha pronunciat així en declaracions als mitjans de comunicació moments abans de rebre el reconeixement, que enguany l'AVL també ha entregat al rector de la Universitat de València (1984-1994) Ramón Lapiedra. L'acte, que ha comptat amb el conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha tingut lloc al monestir de Sant Miquel dels Reis, on el president de l'AVL, Ramón Ferrer, ha inaugurat el solemne curs acadèmic 2019-2020.

L'escriptora ha afirmat que quan es va assabentar del guardó, va ser una "gran sorpresa" i ha assegurat que el "més important" per a ella al llarg de la seua trajectòria ha sigut la "fidelitat" amb les idees i "tots els homes i dones" que s'han creuat en el seu camí i li han donat "més arguments i força" per a ajudar-li a ser una persona "coherent i compromesa", ha descrit.

La guardonada ha assenyalat que des que va descobrir que el valencià estava sent "oprimit", va començar a treballar "amb fidelitat" a favor de la normalització lingüística. Ara, ha agregat: "Em sent orgullosa de notar com els meus fills han recuperat la llengua dels meus pares i com els meus néts han recuperat la llengua que, per un error de concepció a casa, parlàvem entre majors en valencià i quan ens dirigíem als xiquets, en castellà".

Açò era així, ha afegit, "per una simple raó": "Ens havien fet creure que el valencià no tenia la mateixa potència comunicativa i la mateixa dignitat lingüística que podien tindre altres llengües de l'Estat o el mateix castellà".

L'altre premiat en aquesta edició, Ramón Lapiedra, ha asseverat que rep el guardó "amb molta satisfacció" pel que representa l'AVL i pel treball que ha desenvolupat al llarg dels anys.

Lapiedra ha explicat als mitjans que des de xicotet es preguntava què parlaven els valencians i "sempre" ha tingut una curiositat "immensa" per la llengua, a més d'un "afecte i una necessitat de conrear-la i parlar-la", ha manifestat. "El premi, per a mi, és una cosa molt bonica", ha postil·lat.

"CADA DIA MÉS PRESTIGI"

Per la seua banda, el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha agraït el treball institucional que es fa des de l'AVL i ha reconegut la tasca dels premiats "per la llengua, per la normalització i perquè realment tinga cada dia més prestigi i més ús", ha dit.

El treball fet per Serrano i Lapiedra "ens permet a molta gent parlar en la nostra llengua amb tota normalitat", ha destacat. "La llengua -ha afegit- és un dels grandíssims patrimonis que tenim els valencians, la qual cosa ens ajuda a unir-nos i a estimar-nos, és una grandíssima riquesa i per açò és important que hi haja institucions com l'AVL que premien persones que treballen per donar-li prestigi".