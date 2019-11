Oltra diu que si hi ha un crebant econòmic al Consell per ajudes al valencià es recuperarà per via administrativa

Oltra, en la roda de premsa posterior a la reunió del ple del Consell, s'ha pronunciat en aquests termes en ser preguntada per si la Generalitat, igual que ha anunciat el PPCV, se'n va a personar en la causa que se segueix en un jutjat de Barcelona que investiga la concessió de subvencions de la Diputació d'eixa província i altres entitats a fundacions vinculades al 'procés' i en la qual figura un informe de la Udef, arran d'unes diligències obertes en Fiscalia, amb una relació d'empreses beneficiàries de fons, entre elles, firmes que han rebut ajudes del Consell al foment del valencià.

La portaveu del Govern valencià ha indicat que no hi ha previsió de fer-ho, tenint en compte "l'experiència de successius arxius de les causes judicials que han iniciat" els 'populars'. Així mateix, ha recordat que la Generalitat, a través de les Conselleries d'Educació i d'Economia, està treballat en la via administrativa de procedir a un control específic de determinades subvencions, que en uns casos han acabat amb una sol·licitud de reintegrament.

En eixe sentit, ha explicat que els controls generals en tots els departaments del Consell, com els de la Intervenció, són aleatoris, igual que els controls de qualitat de les empreses, perquè és "inviable" fer un seguiment de cadascun dels expedients de l'Administració.

No obstant açò, ha assenyalat que si hi ha una denúncia s'engega un control específic que, en el cas de la Conselleria d'Educació, ha conclòs amb un expedient de reintegrament de les subvencions que ascendeix a uns 200.000 euros a les empreses Canal Maestrat i Kriol Produccions, administrades per la família Adell Bover i a les quals mercantils en les quals participa Francis Puig van realitzar algun servici.

Oltra ha explicat que enguany encara no han eixit les ajudes al valencià perquè s'estan canviant les bases de l'orde de subvencions per a la promoció del valencià, encara que no ha pogut concretar en què es modificaran.

Sobre aquest tema, ha explicat que efectuar una modificació "tenint la Generalitat com la tenim, és un embaràs" i "es pot tardar nou mesos". Per açò, ha justificat que "es canvien tan poc" els ordes d'ajuda perquè "es retarda la convocatòria i estan tots esperant".