Aprovats els nous reglaments de Primària i Secundària per a "augmentar l'autonomia dels centres i la paritat"

Els ROF de Primària i Secundària -que no s'havien renovat des de fa 22 anys, subratlla la Generalitat- "també són una aposta per a obrir els centres públics a la societat i convertir-se en centres de formació permanent a l'abast de la ciutadania".

La nova normativa pretén fomentar la paritat entre dones i homes en els òrgans de govern i de coordinació docent. També insta al fet que, per a la denominació específica dels centres educatius, es promoguen noms de dones que han destacat en diverses disciplines, com a "reconeixement de la seua aportació en tots els camps del saber i en els grans esdeveniments". Es vol, d'aquesta manera, "augmentar el nombre de centres docents amb noms femenins i visibilitzar la tasca de les dones", expliquen.

Els ROF estableixen les bases per a l'exercici de l'autonomia per part dels centres educatius des de diferents punts de vista: pedagògic, mitjançant l'elaboració del projecte educatiu de centre (PAC); organitzatiu, mitjançant les normes d'organització i funcionament, i de gestió dels recursos, mitjançant el projecte de gestió, tot açò arreplegat en la programació general anual (PGA).

Dins d'aquesta programació general anual, s'atorga una importància especial al pla d'actuació per a la millora (PAM), en el qual es concreta la intervenció educativa que es durà a terme en el centre educatiu. En aquest sentit, els centres, per al compliment dels seus projectes educatius, podran proposar requisits de titulació i capacitació professional respecte a llocs de treball determinats, d'acord amb les condicions i els límits que establisca la Conselleria.

Una altra de les novetats és que a partir d'ara el nombre d'hores lectives setmanals perquè els equips directius desenvolupen les seues funcions s'assignaran de manera global en el centre i en la direcció, en l'exercici de les seues competències, disposarà d'autonomia per a distribuir-les entre els membres de l'equip directiu. Al mateix temps, s'estableix que durant la jornada escolar haurà de garantir-se la presència de, com a mínim, un membre de l'equip directiu.

Aquesta normativa "reforça" els equips directius, ja que generalitzen, en el cas d'Infantil i Primària, la creació de la figura del cap d'estudis per als centres de 6 a 8 unitats i la de la vicedirecció per a tots els instituts d'Educació Secundària.

Els dos decrets desenvolupen també el règim de funcionament i l'estatut jurídic del consell escolar i del claustre de professorat. Així, entre les noves funcions dels consells escolars es troba el fet de designar una persona per al foment de la "igualtat real i efectiva" entre dones i homes.

DESTITUCIÓ PER ABSÈNCIES EN CONSELLS ESCOLARS

Un altre canvi per a "millorar" el funcionament dels consells escolars, és que les persones electes podran ser destituïdes quan el nombre de faltes reiterades d'assistència no justificades a les sessions convocades al llarg d'un curs acadèmic supere el 50% d'aquest. A més, el personal no docent especialitzat de suport a la inclusió, com per exemple els educadors, podrà participar en el claustre, amb veu però sense vot.

Respecte al nomenament de tutors s'indica que, tant en primer de Primària com en primer d'ESO, les persones que exercisquen la tutoria seran, sempre que siga possible, professorat amb destinació definitiva al centre.

A més, en el cas de Secundària, Batxillerat i FP, els tutors hauran de fer una reunió trimestral com a mínim amb els pares i mares, i estaran obligats a informar l'alumnat i les famílies dels criteris d'avaluació, les proves que cal realitzar, els objectius i els continguts, el període d'avaluació, així com la programació i els drets i els deures de l'alumnat.

Els equips directius, sentits el claustre i el consell escolar, podran assignar personal docent determinat del centre la realització d'altres tasques necessàries per a l'organització i el bon funcionament del centre d'acord amb els criteris establits pel claustre de professorat, i a proposta de la prefectura d'estudis. Açò, per exemple, obri la porta a crear noves figures com la del coordinador de la biblioteca escolar.

Respecte a la participació i la col·laboració social, es destaca que els centres promouran compromisos amb les famílies per al desenvolupament d'activitats que milloren el rendiment acadèmic i promoguen la participació democràtica. Podran establir vincles associatius amb diferents xarxes de voluntariat, associacions culturals o altres agents socials. En aplicació del projecte educatiu de centre (PEC), cada escola o institut públic "ha de formular una carta de compromís educatiu amb les famílies, que expressarà els compromisos que cada família i el centre acorden en relació amb els principis que la inspiren".

VOLUNTARIAT ESCOLAR

Igualment, es regula la figura del voluntariat escolar, que segons els dos decrets naix amb la finalitat de promoure l'obertura dels centres docents a l'entorn i de millorar l'oferta de les accions educatives realitzades pels centres.

Els ROF també inclouen el reconeixement de la importància de l'avaluació dels centres, amb el propòsit de proporcionar a tots els agents implicats en el sistema educatiu la informació fiable i suficient per a fonamentar els juís, les decisions, les pràctiques i les polítiques d'ensenyament que afavorisquen l'aprenentatge i la formació de la ciutadania. Una avaluació que serà tant interna, a càrrec de la mateixa comunitat educativa, com externa, per Educació.

Els dos decrets contenen diferents disposicions transitòries. Així, en el cas de Secundària, cal citar les que indiquen que serà d'aplicació supletòria pels centres de Formació de Persones Adultes (FPA) i pels centres integrats públics de Formació Professional (CIPFP), així com els centres que imparteixen ensenyaments artístics mentre que no es regule específicament l'organització i el funcionament d'aquest.

JORNADA CONTÍNUA

Tots dos decrets entraran en vigor l'1 de setembre del 2020, excepte la disposició transitòria quarta del decret de Primària, que ho farà l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). Fa referència al manteniment de la jornada autoritzada, per als centres amb un pla específic d'organització de la jornada escolar, o de la jornada que tinguen el curs 2019-2020, per als quals no disposen d'aquest pla específic, mentre que la Conselleria d'Educació no publique una nova regulació de la jornada escolar.