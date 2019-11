La CRTVG defiende que el "perfil" bajo de la cobertura de la campaña del 10N fue decisión del Gobierno central

"Fue el Gobierno central y no la CRTVG quien planteó una campaña más corta", ha asegurado este viernes Sánchez Izquierdo durante su comparecencia en la comisión de control del ente público del Parlamento de Galicia, donde ha tenido que responder a sendas preguntas formuladas por el PSdeG y el BNG sobre la cobertura de la campaña de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre.

"Ese era el perfil de la campaña y no lo decidimos nosotros", ha aseverado el director del ente público, en referencia a que la campaña electoral duró solo diez días, como establece la ley en caso de repetición de los comicios tras la reforma aprobada por el Congreso de los Diputados en el año 2016.

Tanto los grupos del PSdeG como del BNG han criticado el plan de cobertura de la CRTVG para la campaña del 10N, que fue recurrido ante la Junta Electoral Central por varias formaciones políticas, entre ellas los socialistas y nacionalistas. "La junta rechazó todas las enmiendas presentadas por grupos que están en esta cámara, por lo que el plan era ajustado a derecho", ha subrayado Sánchez Izquierdo.

Socialistas y nacionalistas centraron sus críticas en dos asuntos: la ausencia de una reunión con los grupos políticos previa a la publicación del plan de cobertura y que éste incluyese un único debate entre candidatos cuya emisión se produjo el 8 de noviembre a las 10,00 horas de la mañana en el canal principal de la TVG, siendo repetido horas más tarde por la TVG2.

Olalla Rodil (BNG) ha acusado a la dirección del ente público de "hurtar un derecho fundamental" a los ciudadanos gallegos por ubicar en un horario "de poca audiencia" la emisión del debate que, para la nacionalista, "no son minutos de gloria para los partidos, sino un derecho básico" para la población a la hora de confrontar proyectos y conocer a los candidatos.

En esta línea también se ha expresado Noela Blanco (PSdeG), que ve "una clara intencionalidad política" en la cobertura electoral de la CRTVG. "Cuantos menos gallegos se enterasen de que había elecciones, mejor; porque al PP le interesaba que hubiese mucha abstención", ha aseverado Blanco, que se ha preguntado si la CRTVG "repetirá" esta forma de cubrir las elecciones en las autonómicas del próximo año. "No, ya les digo que no. Porque en esas está Feijóo", ha apostillado la socialista.

AUDIENCIA Y HORARIO

"La audiencia no se garantiza por emitir un espacio en uno u otro horario. No es una ciencia exacta", ha señalado en su intervención Sánchez Izquierdo, que ha apuntado que en elecciones a las Cortes del Estado "lo que dice la audiencia es que la gente quiere escuchar a los grandes líderes, a los candidatos a presidencia del Gobierno", lo que, sumado a la "saturación" de la ciudadanía por la repetición de los comicios, llevó a la dirección de la CRTVG a no llevar a horario de máximo audiencia el debate entre candidatos gallegos.

Con todo, ha puesto el acento en que el debate -que alcanzó una cuota de pantalla del 8,1%- fue reemitido horas en horario nocturno por el segundo canal de la TVG y que pudo verse de manera simultánea desde la página web del ente público. "Se pudo seguir por otro tipo de soportes y plataformas, no se hurtó ningún tipo de conocimiento político a los ciudadanos. Estamos en el siglo XXI", ha remarcado Sánchez Izquierdo.

Asimismo, también se ha escudado en la repetición de las elecciones seis meses después de la cita con la urnas de abril como motivo para no convocar una reunión con las formaciones políticas previa a la publicación del plan de cobertura.

En este sentido, ha apuntado que antes de las elecciones de abril sí se produjo esa reunión con los coordinadores de campaña de las organizaciones, por lo que la dirección del ente público no consideró necesario volver a convocarlos meses después a una cita que, según ha subrayado, "no se hacía por obligación, sino que era una forma de comunicar las líneas de actuación".

"TOMÁNDONOS POR TONTOS"

"¿La audiencia no depende de emitir en un horario u otro? Cambie usted el Land Rober para las 16,00 horas, a ver qué pasa", ha espetado Olalla Rodil en su turno de réplica, en el que censuró que el director de la CRTVG defendiese la reemisión del debate "un viernes a las 22,45 horas por la TVG2, compitiendo con Luar". "Están desprestigiando los medios públicos de este país y tomándonos por tontos", ha incidido.

"El horario no garantiza la audiencia, claro; pero es mucho más fácil que alguien vea algo a las 10 de la noche que a las 10 de la mañana, cuando la gente está trabajando o está buscando empleo", ha manifestado Noela Blanco.