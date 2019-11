Pleno.-El Ayuntamiento establece moratoria de 6 meses para no responder nuevas peticiones de casas de apuestas

Asimismo, se considera el juego patológico y la proliferación de casa de apuestas en los barrios zaragozanos como de Salud Pública y de inseguridad ciudadana.

Otro apartado que ha salido por unanimidad solicita al Centro CAD ES (Centro Aragonés de estudios de la salud, formado por Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y Universidad de Zaragoza) un informe sobre las afección y la realidad y las posibles consecuencias esperables sobre el juego patológico.

El cuarto epígrafe que ha tenido el apoyo unánime es mejorar los convenios con entidades de prevención y rehabilitación cono AZAJER y otros nuevos con expertos y terapeutas independientes para mejorar la oferta de rehabilitación y prevención y aumento de los recursos humanos y materiales para el CMAPA (Centro Municipal de Atención y Prevención de la Drogodependencias) y Plan específico de prevención e información en las escuelas y las AMPAS.

Por otro lado, han decaído otros apartados en los que se pedía declarar a toda la ciudad zona saturada de salas de juego y apuestas; y el aumento de las tasas e impuestos para las salas de juego y apuestas.

Tampoco ha prosperado la obligatoriedad en la norma de licencia de actividad por parte de la empresas de instalar en los locales del software de reconocimiento facial de los usuarios bajo la ley de protección de datos para vigilancia de acceso de menores, miembros de la lista de autoprohibición y personas en terapia con consentimiento.

Finalmente, ha decaído prohibir la publicidad de apuestas en juegos en todos los espacios municipales y urbanos de la ciudad o de entidades con algún tipo de relación jurídica con el Ayuntamiento, incluido las canchas de baloncesto, estadio de La Romareda y otros espacios deportivos, modificando la ordenanza.

DEBATE

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha agradecido el apoyo de los grupos, pero en el aspecto de la publicidad ha dicho que está bien que se prohíba en transporte urbano, pero donde más se mediatiza e influye a la gente más joven es en las canchas de baloncesto y La Romareda, que son municipales, "a no ser que no se quiera perjudicar los ingresos de algunos clubes".

El concejal del grupo municipal de ZeC, Alberto Cubero, ha expresado el apoyo a la moción de Podemos al aportar el dato de que hay más casas de apuestas que centros de educación secundaria en Aragón y ha calificado al juego de "la heroína del siglo XXI".

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que se llevará un moratoria de 6 meses para debatir con las entidades en una reunión que se ha convocado para el mes de diciembre.

"No tenemos resquicio en nuestras competencias que diga que el Ayuntamiento puede regular las distancias mínimas entre locales y casas de apuestas a centros educativos. Tampoco hay apoyo normativo que permita establecer un mapeo de zonas saturadas que se recogen en la ley autonómica. Las ordenanza no contemplan establecer zonas saturadas porque no tiene competencias".

CONSENSO

Víctor Serrano ha avanzado que el 20 de diciembre se presentará una propuesta para que entre en vigor la moratoria de 6 meses y la moción de Podemos "da pie el fundamentar este problema como de salud pública", ha opinado. Será entonces cuando se elaboren conclusiones y ver el recorrido normativo que puede tener.

El concejal del PSOE, Alfonso Mendoza ha dicho que en España hay más de 1,5 millones de personas en rehabilitación por el juego. La edad media de inicio está en los 19 años y en doce meses ha bajado a los 18 años y la forma presencial es la más utilizada aunque las virtual, pero han comenzado a cambiar las formas de relacionarse con el juego.

El socialista ha abogado por la moratoria de 6 meses y la prohibición de la apertura de casas de apuestas y su proximidad a los colegios.

El alcalde, Jorge Azcón, ha elogiado la alta relevancia de esta moción. "Debe ser más lo que une que lo que nos separa y ha dado la enhorabuena a todos los grupos porque el Ayuntamiento aporte su granito de arena de forma consensuada y es de las buenas noticias que tendrá hoy este pleno".