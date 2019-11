El Puerto de Vigo expresa su "indignación" por su exclusión de los corredores logísticos atlánticos por parte de Adif

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, quien ha denunciado que el jefe de apoyo y coordinación en Servicios Logísticos de Adif, Antonio Aguilar, ha presentado en Tánger (Marruecos), en un encuentro empresarial, los planes del administrador de infraestructuras ferroviarias en el marco de la red transeuropea de transportes.

A ese respecto, según ha señalado el presidente del puerto de Vigo (que asistió a ese encuentro), este alto cargo de Adif trasladó a los presentes en ese foro un mapa en el que tanto la terminal olívica como la de A Coruña, o Gijón, quedan fuera de esos corredores logísticos. "Yo no daba crédito, venía a hablar de la intermodalidad y Vigo no aparecía", ha proclamado.

López Veiga ha relatado que, cuando trasladó su preocupación a Aguilar por esa exclusión, "creyendo que los mapas estaban sin actualizar", este jefe de área de Adif no solo le confirmó que no había ningún error, sino que le trasladó que el administrador ferroviario "no tiene dinero suficiente y tiene otras prioridades", en este caso, las inversiones en el Corredor Mediterráneo y en la 'Y' vasca.

"Es indignante e intolerable y, además, desautoriza a su jefa, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que vino a Galicia a decir que eso se hacía", ha proclamado el presidente del Puerto, quien ha trasladado esta información al Consejo de Administración, donde el rechazo a esa intención de Adif "ha sido unánime, al margen de colores políticos".

El Consejo de la Autoridad Portuaria emitirá un comunicado para hacer pública su denuncia sobre esta cuestión y el propio Puerto elaborará un informe que remitirá a cada uno de los consejeros, a la Xunta, y a Puertos del Estado.