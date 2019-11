Andreu Buenafuente lleva dos semanas de baja debido a una operación de espalda a la que se ha sometido. Este jueves ha sido la última entrega de Late Motiv, el programa que presenta en #0 de Movistar+, en la que lo han tenido que sustituir y ya han pasado por su silla cómicos como Silvia Abril o Quequé.

Sin embargo, el encargado de conducir el espacio este último día es un humorista que no lo había hecho hasta ahora, ni siquiera en sus anteriores bajas: Florentino Fernández. El encargado de recibirlo ha sido Raúl Cimas, quien ha abierto una caja en la que estaba "el mejor presentador" y de la que ha salido el famoso cómico.

El presentador, que no estaba al frente de su propio programa desde que terminó Dani y Flo en Cuatro a principios del año pasado, ha aparecido con un bigote postizo en el clásico monólogo inicial para imitar a Buenafuente. "Ya he vuelto de mi operación, de verdad. Ha sido un éxito, porque me he puesto barriga", ha bromeado.

Después, se ha quitado el bigote y ha aclarado que no era otro que Flo: "¿Sabéis el Florentino importante que tiene mucho dinero? Pues yo soy el otro". Entonces, ha comenzado a explicar por qué estaba al frente de Late Motiv dando paso a un vídeo en el que se recopilaban tres de sus visitas como invitado al programa en 2016, 2018 y 2019. En todas ellas, el humorista y Buenafuente hablaban de sustituir al presentador en caso de que se pusiera enfermo, cosa que no ha pasado hasta este mismo jueves.

"Estoy aquí, ya por fin me han llamado. Eso sí, me han llamado el último día. Han apurado los cabrones de cojones... estoy nervioso porque es mi primer día en el trabajo, y también el último. Es un minijob", ha apuntado Fernández.

Y, en una ocasión tan especial, no podía faltar su inseparable Dani Martínez, quien ha ido como invitado para repasar su carrera televisiva juntos. "Ojalá se le caiga a Andreu un piano en la cabeza y se quede un mes en su casa", ha bromeado el presentador suplente. "Si vas a hacer lo del piano, que esté Berto también al lado. Así vengo yo una vez a la semana. Cárgate a los dos, da el golpe de estado para ti y para mí", le ha seguido la broma el jurado de Got Talent 5.

Después, Flo le ha preguntado por su experiencia al frente de El concurso del año, formato que presenta actualmente Dani Martínez en Cuatro. Y, en consecuencia, el equipo ha preparado El Late Motiv del año, una sección en la que el joven leonés ha tenido que intentar adivinar la edad de los miembros de la banda de música del programa.