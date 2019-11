Unión de Consumidores estima el gasto navideño medio de cada castellanoleonés en 545 euros

Asimismo, la encuesta muestra que la compra online "sigue ganando terreno" -supera "con creces" el 30 por ciento- y "cada vez adquiere más relevancia" el adelanto de parte del gasto al mes de noviembre influido por otras fechas como el 'Black Friday' o el 'Cyber Monday'.

Según ha informado la Unión de Consumidores de Castilla y León a través de un comunicado remitido a Europa Press, de los datos obtenidos describen el incremento el ocio y diversión (1,55 por ciento), los regalos (8,39 por ciento) y loterías (1,73 por ciento) junto con otros (5,89 por ciento) el resto se apuntan descensos cercanos al 1,5, caso de comidas en el hogar (-1,36 por ciento) y juguetes (-1,52).

Cabe señalar el descenso en comidas en el hogar y por el contrario el aumento en regalos, a pesar de lo cual el gasto en comidas sigue manteniendo su preponderancia en el gasto total.

La mayor partida en porcentaje respecto al gasto total corresponde a los productos de alimentación para las cenas y comidas navideñas en el hogar, con una previsión media del gasto de 177,22 euros por persona. Le sigue el gasto en loterías con 104,55 euros, continua "ocio y diversión" con 87,78; mientras juguetes, con una media de 86,67 euros, ocupa el cuarto lugar. En cuanto a "regalos" manteniendo una tendencia al alza en el gasto (8,39 por ciento) recoge un importe de 58,89 euros.

En el sondeo se incluyen también otros gastos adicionales durante la Navidad, como por ejemplo los adornos, el consumo de telefonía, calefacción y desplazamientos. A este concepto se asigna una partida media de 30 euros, aunque en valor absoluto supone un 5,51 por ciento sobre el total, con tendencia al alza.

La Unión de Consumidores de Castilla y León recuerda la importancia de ejercer un consumo responsable, para ello ofrece algunos consejos como no dejar las compras para el último momento, conservar siempre la factura o el ticket de compra, evitar tirar los alimentos que se cocinen, optar por regalos "que fomentan un comportamiento positivo de cara al medio ambiente", elegir los juguetes de acuerdo a la edad de los niños a quienes van destinados y comprobar que lleven la marca CE, comprobar que los cotillones poseen la autorización correspondiente, no olvidar la garantía cuando se adquieran electrodomésticos, telefonía o informática, comprobar la seguridad de las páginas web donde se realicen compras y de las garantías de devolución, un uso adecuado de la calefacción y las luces y no realizar grandes desembolsos en puestos de venta ambulante ya que las reclamaciones o las devoluciones "son más dificultosas".