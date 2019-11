Mor un professor en un institut de Calp

Els fets s'han produït a primera hora del matí en un institut situat en l'Avinguda Casanova de la població alacantina. Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat del Servici d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) i una altra de Suport Vital Bàsic (SVB).

Fins a l'arribada de les ambulàncies, des del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), s'han donat instruccions per telèfon sobre com realitzar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica.

Quan ha arribat el SVB ha continuat amb les maniobres i, després, l'equip mèdic del SAMU ha realitzat la reanimació cardiopulmonar avançada i altres maniobres durant més de mitja hora però, lamentablement, no s'ha pogut fer res per salvar la vida de l'home, de 50 anys, informa el CICU, que afig que l'autòpsia determinarà les causes de la mort.

També ha acudit Creu Roja, amb una ambulància i dos treballadores socials, que han assistit els fills i l'exdona del mort, han assenyalat a Europa Press fonts d'aquesta entitat.

Per la seua banda, la direcció de l'institut ha demanat a la Direcció territorial d'Educació d Alacant que se suspengueren les classes perquè tota la comunitat educativa es troba molt afectada.

S'ha avisat els pares, en el cas dels menors, perquè anaren a arreplegar-los i s'han activat tots els protocols previstos, per a donar suport al personal i alumnat que ho precise.

ORIENTADORS I PSICÒLEGS

Des de la Conselleria d'Educació han assenyalat a Europa Press que es posa a la disposició dels membres de la comunitat educativa especialistes orientadors i psicòlegs i s'activen les mesures de dol.

Així mateix, actuen la Unitat d'Intervenció i la inspecció educativa i els equips directius tenen la seua disposició el Banc de recursos per al desenvolupament dels plans d'igualtat i convivència en els centres educatius.