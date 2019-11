Militantes críticos del PSOE censuran la gestión "opaca y posiblemente nefasta" de la actual Ejecutiva

"La gestión y responsabilidades políticas, económicas y financieras de estos 28 meses es responsabilidad de la actual Ejecutiva, que está haciendo una gestión opaca, poco transparente y posiblemente nefasta".

Así lo ha dicho José Otto Oyarbide, quien junto con otras dos militantes, Zara Ursuguía y Marta Domingo, ha entregado hoy en la sede regional del partido un requerimiento formal a la Ejecutiva Regional del PSC-PSOE de documentación económico financiera y administrativa del partido, que han solicitado en otras ocasiones con resultado negativo, tras conocerse la posible intención de la dirección socialista de poner a la venta la sede de Bonifaz.

Una decisión que, como otras, afirman que la Ejecutiva ha "ocultado", y que es todavía "peor" por cuanto ayer la secretaria de Organización del PSC, Noelia Cobo, afirmó que la misma no se debería a motivos económicos, sino a lo que Oyarbide considera "un capricho infantil de cambiar de ubicación porque no era la mejor zona de Santander para la sede".

En este sentido, Oyarbide ha enfatizado que "si hoy la sede regional del PSOE se vende, ya sea por capricho infantil o por una necesidad económica, sus únicos responsables son la Ejecutiva regional que lleva 28 meses".

Una Ejecutiva, ha dicho, que ha hecho al PSC "por primera vez en su historia opaco para los militantes y para el Comité Regional, cuando antes toda la información que reclamamos era conocida. Incluso de la web ha desaparecido información que hasta hace poco estaba disponible para cualquier ciudadano".

Oyarbide ha asegurado que en estos 28 meses de Ejecutiva de Zuloaga, a los militantes se les ha "ocultado información o mentido". Por eso hoy han requerido por escrito información sobre el presupuesto del PSC de 2019, "que no conocemos a cinco semanas para que acabe el año"; la deuda financiera; el número de militantes, que creen que ha disminuido y, por tanto, las cuotas; y las aportaciones de los cargos institucionales, que, al haber aumentado en número, deberían ser superiores a las de 2015.

También desconocen el gasto que se ha realizado en los cinco procesos electorales, los presupuestos de las campañas, que estiman en "varios cientos de miles de euros". En este sentido, el socialista ha acusado a Zuloaga y al secretario general del PSOE de Santander y diputado electo, Pedro Casares, de haber "priorizado promover su imagen personal, sin ser moderados en el gasto en las campañas electorales". "Han hecho gastos que consideramos excesivos, aunque los desconocemos porque nos han negado la información", ha apostillado.

Asimismo desconocen el número de personas de la Ejecutiva con dedicación total o parcial trabajando para el partido, como Noelia Cobo, de la que quieren saber cuánto tiempo ha estado a sueldo del PSC y con qué salario.

En este sentido, Oyarbide ha apuntado que desconoce si las decisiones en materia de personal de Zuloaga han supuesto "una merma para el partido" por lo que quieren conocer estos datos, recordando que tampoco saben el posible "sobrecoste" derivado de cambiar a la gerente y los cambios en el personal auxiliar de prensa.

"La preocupación de la militancia es grave porque además de haberse querido cargar el patrimonio humano del PSOE en estos 28 meses, ahora Zuloaga quiere cargarse el patrimonio inmobiliario por un capricho infantil de cambiar la sede regional, y parece que esta decisión se ha tomado, y está cerrada, al margen de la Ejecutiva regional", ha denunciado.

Una decisión de venta que, para los críticos, puede tener "algo de relación" con la gestión económica, administrativa y financiera del PSOE a cargo de Zuloaga.

Al respecto, Oyarbide ha subrayado que la situación económica del PSC cuando Zuloaga llegó a la Secretaría General en julio de 2017 era "totalmente sostenible económicamente", con una deuda "controlada y avalada por el partido a nivel federal" generada tras su periodo en la oposición regional (2011-2015).

Frente a ello, Zuloaga "ha tomado decisiones personales que creemos que están perjudicando la economía del partido", ha denunciado Oyarbide, que ha insistido en que la información de la comisión de investigación sobre la gestión económica y financiera de anteriores ejecutivas "quedó zanjada" en el último comité regional.

Un análisis de gestiones anteriores que a su juicio era "improcedente" porque estaba fiscalizada por Ferraz, el Tribunal de Cuentas y el comité regional y "nunca se encontró un problema en gestiones anteriores", de cuyas ejecutivas además formaban parte Zuloaga, Casares y el presidente del PSC, Eduardo Echevarría; los dos primeros, en las ejecutivas de las anteriores secretarias generales, Dolores Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos.

"No hay ningún tipo de duda que se pueda generar sobre las anteriores ejectuvas y sí sobre la actual", ha remarcado.

Con todo, Oyarbide ha afirmado que la petición de información "no forma parte de ninguna guerra interna". "No hay ningún conflicto interno en el PSOE; estás más que superado el congreso regional, no hay ningún tipo de discrepancia, guerra interna ni división. No es más que una consulta de información por la preocupación de la militancia", ha sostenido al comenzar su intervención.