El PP critica a Ábalos que "preferisca negociar amb ERC a comprometre's amb el Corredor Mediterrani"

Aquest esdeveniment, l''Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani i Segona Revisió mèdica Semestral' celebrat a Alacant, va comptar amb l'assistència d'uns 1.500 empresaris de tot l'arc mediterrani i la intervenció del secretari d'Estat d'Infraestructures, Transports i Vivenda, Pedro Saura, que va indicar que els objectius de competitivitat i mediambientals d'Espanya "no se'n van a aconseguir" sense l'engegada del Corredor.

Davant el "plantó d'Ábalos", el 'popular' ha criticat en un comunicat que "el Corredor Mediterrani no avança per l'abandó socialista", denunciant "la deixadesa del PSOE" i titlant la seua postura com a "galtada als valencians".

Ha advertit que "amb la lentitud del ritme actual i el nul interés demostrat pels socialistes, és pràcticament impossible que el Corredor estiga llest en cinc anys". "El plantó d'Ábalos als empresaris valencians és la guinda que confirma la paralització de les obres, els incompliments en els terminis i la falta d'execució del pressupost en infraestructures, tant a nivell nacional com a autonòmic", ha asseverat.

Per contra, el PP ha presentat una iniciativa en Les Corts per a l'agilitació dels treballs del Corredor, "una vegada que s'ha conegut la paralització de la inversió aprovada al maig del 2018 de 331,6 milions d'euros". Barrachina ha defès que el seu partit "ho va deixar aprovat per a executar" i els socialistes "no han fet res, amb un menyspreu total cap a la nostra terra".