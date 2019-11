Lladró obri el període de consultes per a la pròrroga de l'ERTO iniciat a l'octubre del 2018 i amb vigència fins a març

Segons ha informat l'empresa en un comunicat, "donar continuïtat a la flexibilització temporal de la producció és una mesura conjuntural imprescindible fins que totes les accions, inversions i noves col·leccions que s'estan llançant al mercat donen els seus resultats".

La companyia posa l'accent que, malgrat tots els esforços, "la situació encara no és òptima i requereix d'aquesta pròrroga dels ajustos sobre la capacitat productiva de les societats Procelanas Lladró, S.A i Arte y Porcelanas, S.A", una mesura que obri aquest divendres el període de consultes.

La firma detalla que al llarg d'enguany ha invertit en la participació en les principals fires internacionals com M&O a Paris, MACEF a Itàlia, Travel Retail a Singapore i Cannes, o ICFF a Nova York; ha obert showrooms a Barcelona i Nova York; renovat les seues botigues a Londres, Hong Kong, Singapur i Taiwan, i tancarà 2019 amb dos noves obertures en l'Índia i la primera Boutique Lladró a Austràlia.

En paral·lel, ha llançat quatre noves col·leccions de joieria, realitzat col·laboracions amb grans dissenyadors com Marcel Wanders en l'àmbit de la il·luminació o Cavolo en la porcellana contemporània i creat entorn de 200 noves propostes "amb les quals atraure el seu públic tradicional i nous clients", ha recalcat. A més, entre altres mesures, ha reforçat el canal de venda online.

Segons la companyia, aquestes accions tindran continuïtat al llarg del pròxim any "emmarcades en l'objectiu de retornar-li a la firma tot el valor i creixement que mereix". No obstant açò, posa l'accent que, malgrat tots els esforços, "la situació encara no és òptima i requereix d'aquesta pròrroga dels ajustos sobre la capacitat productiva de les societats Procelanas Lladró, S.A i Arte y Porcelanas, S. a.

Sobre el 21 de novembre, la direcció de Lladró va comunicar als sindicats la necessitat d'obrir un període de consultes per a negociar una pròrroga de l'ERTO més enllà de març del 2020, data en la qual estava prevista la seua conclusió, una mesura que s'aplicaria en dos de les quatre empreses del grup, concretament en 'Porsa' i en 'Arte y Porcelanas'.

Aquest expedient temporal suposaria noves "reduccions de jornada" en aquestes dos companyies amb l'objectiu d'ajustar la producció fins que Lladró supere l'actual situació conjuntural que travessa i "prenga impuls", segons van explicar aleshores a Europa Press fonts de la companyia.

La intenció d'obrir el diàleg va ser comunicada als sindicats que, a partir d'eixa data, tenien set dies per a constituir la taula negociadora, tràmit que ja s'ha dut a terme.

270 TREBALLADORS

El grup, propietat del fons inversor PHI Industrial des del 2017, va iniciar l'ERTO encara vigent el 19 d'octubre del 2018. Es tracta d'un expedient que afecta un total 270 treballadors -de les empreses de 'Porsa', 'Arte y Porcelanas' i 'Daisa'-, i d'aplicació durant 123 dies, en un període de 18 mesos, fins a març del 2020.

Quan es va prendre la decisió de portar avant l'ERTO, sense aconseguir acord en el període de consultes, la companyia va justificar la necessitat d'aquesta "flexibilització temporal de la producció" per a "aconseguir el progrés necessari que porte al creixement de les vendes" i apuntava que "causes econòmiques i productives" feien "imprescindible" la mesura per a "no incrementar els nivells d'estoc i acompassar l'oferta a la demanda".

Es dona la circumstància que enguany, al maig del 2019, Lladró va escometre a més un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que va afectar 76 treballadors de les quatre empreses del grup. Va haver-hi acord en tres d'elles -Porcelanas Lladró SA, Arte y Porcelanas SA i Daisa SL-, mentre que en Lladró SA, l'assemblea de treballadors va votar en contra.

Les negociacions van arrancar a principis del passat mes d'abril amb un ERO sobre la taula que afectava 81 empleats, encara que finalment el seu abast es va reduir 76. En el cas de 'Porcelanas Lladró SA' i 'Arte y Porcelanas SA', van primar les jubilacions anticipades: de les 39 eixides esperades en aquestes dos empreses -34 en la primera i 5 en la segona-, quasi el 95% van ser prejubilaciones voluntàries, de nascuts entre el 1957 i el 1960, d'entre 59 i 62 anys.