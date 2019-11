Vox registra una queja formal contra el presidente de la Junta por su "arbitrariedad y dejación de funciones"

Blanco ha indicado que ante lo ocurrido en el último pleno y los ataques e insultos recibidos por parte de algunos parlamentarios, en este caso sobre todo del grupo de Podemos, consideran que ya es necesario actuar. Así han presentado una queja de doce páginas en la que describen detalladamente todo lo acontecido el pasado jueves.

"Nunca pensé que iba a venir a la Junta a presenciar debates como el del jueves, con un presidente que parece más un afiliado del PSOE que un presidente de la segunda institución", ha dicho Blanco.

Como ejemplo ha destacado que "la portavoz de IU Ángela Vallina trató de incultos a los votantes de Vox, las declaraciones del diputado de Podemos Daniel Ripa que les dijo que era asqueroso lo que hacían y les acusó de incitar al odio o las acusaciones del presidente del Principado de agredir al colectivo LGTBI cuando es al revés". Y todo ello ha dicho ante la pasividad del presidente del Parlamento.

EDUCACIÓN E INTELIGENCIA

Blanco ha destacado que la educación "no está reñida con el buen humor" y ha indicado que "puedes llamar cabezón a un presidente del Principado sin decir cabezón y regalándole una gorra pequeña". "Hay que ser un poco más inteligente a la hora de atacar políticamente. El caca, culo, pedo, pis de Podemos ya lo tenemos que tener superado", ha añadido.

Por su parte la diputada Sara Álvarez, ha indicado que lo ocurrido en el último pleno supone una absoluta falta de respeto pero no sólo a Vox, sino al Parlamento, a los votantes de Vox y a la Democracia. "Estamos ante un hecho gravísimo provocado por la presencia de diputados carentes de sentido democrático y faltos de conocimientos", ha indicado.

Preguntado por la intervención del diputado del PP, Alvaro Queipo, en fala o gallego-asturiano, Ignacio Blanco ha indicado que interpreta la misma como "una incoherencia del PP", y una intervención "desafortunada". No obstante ha indicado que en un mismo partido político puede haber una diputada que entienda asturiano y otro que no.

"De todos modos quiero romper una lanza en favor de Queipo porque una vez se le advirtió comenzó a hablar en español. Me pareció peor y muy mal la intervención de la diputada de Podemos Nuria Rodríguez que se comprometio a traducuir al español y no lo hizo", ha dicho Blanco, que ha añadido que "la verdad es que cuando habla Nuria Rodríguez no le presta mucha atención así que no sabe si habla en asturiano o en español".

En otro orden de cosas y preguntado por su opinión sobre los 50.000 euros que desde el presupuesto del Ayuntamiento de Oviedo se va a destinar a la colocación de una bandera de España en la Escandalera Blanco ha indicado que "los símbolos institucionales han de respetarse y en Asturias se ha pedido el respeto y ahí también hay que invertir recursos".

"Yo no se si es una necesidad destinar medio millón de euros a la promoción del bable. Es mejor destinar 50.000 euros al mástil de una bandera o medio millón al asturiano", ha indicado Blanco.