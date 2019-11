El PPCV exigeix al Consell una estratègia "clara" amb Ford Almussafes davant el trasllat de motors l'any 2022

Així ho ha afirmat en declaracions als mitjans en el IV Fòrum Industrial de la Comunitat Valenciana, organitzat pel diari 'elEconomista' amb la col·laboració de la patronal autonòmica CEV. Aquesta setmana, el conseller d'Economia, Rafa Climent (Compromís), va assegurar que la Generalitat confia en la continuïtat de Ford Almussafes i la seua consolidació com a "referent mundial a pesar de les decisions de tipus operatiu".

Per contra, Bonig ha mostrat la "preocupació i alarmisme" del PPCV davant la situació de l'activitat industrial a la Comunitat Valenciana, amb un descens del 10% a l'agost davant de la baixada del 4% a Espanya, i les notícies negatives del sector automobilístic, com la decisió de la firma de l'oval.

La 'popular' ha exigit així al president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, que "prenga mesures" per a revitalitzar un sector fonamental per a l'economia valenciana com l'industrial. També ha advertit que "altres comunitats com Galícia i Aragó s'estan posicionant en el mercat de fabricació de bateries".

Més enllà de Ford, ha reclamat que els grups del Botànic en Les Corts recolzen les esmenes del PP al projecte de pressupostos autonòmics de 2020, sobretot la de baixar impostos com el de successions i donacions per a totes les empreses i les persones, com "una forma d'atraure les inversions que la Comunitat tant necessita".