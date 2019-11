Nueve electrodomésticos que no necesitabas... hasta que los has visto muy rebajados en Amazon

A todos nos ha pasado alguna (aunque rara) vez aquello de pensar: "¡Qué bien me vendría tener una envasadora al vacío para evitar que se me pongan malas las verduras!". Y quien dice envasadora, puede estar pensando, también, en una licuadora, una aspiradora de mano o, quizás, una gofrera. Hay electrodomésticos que, aunque no forman parte de nuestro día a día, son únicos a la hora de cumplir la única función de la que sus inventores los dotan (y que, además, son ideales para sorprender a tu amigo invisible).

Una virtud innegable que, a precios normales, suele pasar bastante desapercibida. Claro que, ahora que solo quedan unas horas para disfrutar del Black Friday, te has dado cuenta que no puedes seguir viviendo sin una freidora sin aceite, una máquina de coser, una espumadora de leche...

Pequeños electrodomésticos que te harán la vida más divertida

1. Vaporera, de Russell Hobbs. Comer sano está al alcance de cualquiera con este electrodoméstico de varios pisos que te permite hacer primero, segundo y postre (siempre que encuentres alguna receta dulce al vapor) y por solo 25,19 euros. Y es que solo durante las próximas horas está rebajado un 60%.

Vaporera, de Russell Hobbs. Amazon

2. Envasadora al vacío, de Vpcok. Gracias a este sellador al vacío puede almacenar las sobras, ahorrando espacio y evitando desperdicios. Además es de fácil manejo y tiene una rebaja del 15%.

Envasadora al vacío, de Vpcok Amazon

3. Freidora sin aceite, de Cosori. Como lo oyes: puedes disfrutar del color durado y la textura crujiente de la fritura sin sumar un exceso de calorías. ¿Y cómo lo hace? Con la tecnología de circulación 360° de aire de la que ahora puedes disfrutar con una rebaja del 23%.

Freidora sin aceite, de Cosori Amazon

4. Centro de planchado, de Bosch. Con varios programas que se ajustan a las necesidades de cada hogar, este centro de planchado es la solución definitva a todas las arrugas... Y un ofertón: tiene un descuento del 43%.

Centro de planchado, de Bosch. Amazon

5. Batidora de vaso, de Taurus. Ideal para elaborar cremas, papillas o batidos, esta batidora consigue texturas suaves y homogéneas en cuestión de segundos. Además está sujeta a un 23%, y la puedes adquirir por 42,90 euros.

Batidora de vaso, de Taurus Amazon

6. Gofera, de Tibek. No solo de gofres vive este pequeño electrodoméstico, también se atrave con los sándwiches y se puede usar a modo de parrilla. Todo un todoterreno culinario que se puede comprar ahora con un 15% de rebaja.

Gofera, de Tibek Amazon

7. Máquina de coser, de Anself. Pese a su pequeño tamaño, las valoraciones de los usuarios la califican como una gran compra. Es perfecta para aquellos que, aunque no sean unos apasionados de la costura, prefieren apostar por arreglar cualquier prenda ellos mismos y por la filosofía handmade. Ahora puedes encontrarla en Amazon al 36% de descuento.

Máquina de coser, de Anself. Amazon

8. Arrocera, de Oster.Esta Amazon's Choice hará las delicias de aquellos apasionados del arroz, que siempre emplean este ingrediente para acompañar al resto de elaboraciones. Este modelo de Oster dispone, además, de una función automática para mantener el arroz caliente una vez cocido y de una bandeja para cocinar al vapor. ¿Lo mejor? El 40% de descuento que tiene ahora en Amazon.

Arrocera Oster. Amazon

9. Espumador de leche, de Sedhoom. No hay nada como la experiencia de disfrutar en casa un buen café como los que sirven en las cafeterías. Ahora, gracias a este espumador de leche (y al 47% de descuento que tiene en Amazon) podrás disfrutar de cada taza. También puede emplearse para hacer leches saborizadas, té,huevos, bebidas mezcladas, chocolates fríos y calientes.

Espumador de leche electrico Sedhoom. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.