STEPV exigeix solució a impagaments de complements i estudia protestes per a demanar personal en direccions territorials

En la Mesa Sectorial d'aquesta setmana, el sindicat ha preguntat sobre l'abonament del complement de mestres d'ESO acordat en el mes de març del 2019 "i que encara no s'ha fet efectiu, tampoc en la nòmina de novembre, com estava previst". La Conselleria ha explicat, segons el sindicat, que s'ha prioritzat l'abonament de l'increment retributiu del 0,25% pendent des del mes de juliol que afecta tot el professorat.

Però STEPV adverteix que "no només queda pendent l'abonament del complement de mestres d'ESO, sinó que també hi ha retards en l'abonament d'altres complements, triennis, sexennis, tribunals d'oposició del 2019, complements d'SPES i càrrecs directius o prefectures de departament de nova incorporació". Ací apunten que "tampoc està garantit que es cobre al desembre, perquè està la paga extra".

"Novament la falta de personal suficient per a fer front a tots aquests abonaments en les direccions territorials està darrere del problema, una situació que STEPV ja ha denunciat en multitud d'ocasions en les Meses Sectorials i en altres àmbits. És molt complicat que amb el personal que hi ha actualment gestionant les nòmines les puga mantindre actualitzades", argumenta l'organització.

En aquest sentit, recorda que "hi ha més de 55.000 docents en l'ensenyament públic i només hi ha tres direccions territorials". "La de València és la més gran de tot l'Estat i gestiona uns 27.000 docents (Alacant uns 21.000 i Castelló uns 8000)", per la qual cosa STEPV ha reclamat "des de fa temps la creació d'almenys una nova direcció territorial que descongestione la de València i Alacant".

En eixe sentit STEPV, juntament amb STAS-Intersindical, han engegat una campanya per a exigir més personal per a gestionar el personal, és a dir, més dotació a les direccions territorials per a poder atendre el professorat en condicions. El sindicat exigeix, per tant, solucions a aquesta problemàtica "al més prompte possible" i "no descarta mobilitzacions per a pressionar l'administració i fer possible la dotació del personal necessari".