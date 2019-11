Imbroda afirma que están "con lógica preocupación" por la situación del Málaga CF: "Los plazos se van agotando"

Así, cuestionado por los periodistas en Málaga, Imbroda ha indicado que los plazos se van "acortando" y, al parecer, "no ha habido acuerdo de BlueBay con la propiedad ni con los posibles compradores; hay un impás y estamos expectantes".

"No sé si habrá acuerdo final, confiamos en que no dejen caer al Málaga", ha sostenido el dirigente malagueño, quien ha recalcado: "Nosotros en la medida de nuestras posibilidades no lo estamos haciendo pero hay una decisión privada con unos compradores con los que se tienen que poner de acuerdo".

Sí ha dejado claro el titular andaluz de Deporte que la Junta de Andalucía está "atenta" y en "contacto permanente con la Liga Profesional de Fútbol porque estamos preocupados por lo que pase con el Málaga".