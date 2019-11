La Junta inicia la autorización de 354 millones en préstamos para agricultores y ganaderos afectados por la sequía

Carnero ha explicado que "se ha autorizado un primer lote de solicitudes correspondientes a 8.866 solicitantes que cumplen los requisitos y ese conjunto de peticiones conllevará la formalización de préstamos por un importe máximo de 354 millones de euros".

Estos préstamos, ha añadido el consejero, "surgen de la necesidad de paliar los efectos de financiación provocados en las explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León por la sequía de 2019". Los créditos podrán utilizarse para la amortización de parte o la totalidad de los que ya se concedieron por la sequía de 2017.

Los préstamos individuales podrán ser de hasta 40.000 euros por beneficiario y como mínimo de 6.000 euros, para un periodo de cinco años con la posibilidad de un año de carencia. Los beneficiarios tienen un plazo de tres meses desde que reciban la notificación para su formalización, no obstante la medida que acaba de resolverse podrá oficializarse hasta finales de febrero del próximo año.

La Consejería financiará todos los intereses para los beneficiarios que tengan suscrito seguro agrario o la mitad de los intereses para los que no teniéndolo se comprometen a suscribirlo.

Los préstamos no tienen comisión de apertura y no pueden vincularse a la contratación de ningún producto financiero, domiciliación de recibos, domiciliación del pago de ayudas, etc, distinto al de la obtención de garantías.

Próximamente se realizarán nuevas resoluciones de solicitudes en las que ahora se están subsanando incidencias.