Podemos exige al Principado que explique de manera urgente las condiciones de acceso a las viviendas de Pumarabule

"Pedimos algo que no es cuestión de dinero, es una cuestión de gestión para acabar con la incertidumbre que viven los vecinos", ha insistido Palacios.

Rafael Palacios ha recordado que hace ya más de 15 años que los vecinos de Pumarabule en Siero vienen denunciando la situación de sus viviendas en peligro de derrrumbe. Cinco años después se les comprometen nuevas vviendas y diez años después aún no se han concluído esas viviendas.

"Hay personas que ya fallecieron, otras que se fueron porque ya no aguantaban más, pero lo que es aún más grave es que a día de hoy aún no se saben las condiciones que se vana a exigir a esas personas para poder habitar dichas viviendas", ha dicho Palacios.

En este sentido ha destacado que tras más de diez años de lucha lo único que piden ahora los afectados y lo que se pide desde Podemos es que la consejería les diga simplemente las condiciones para poder acceder a una de esas viviendas.

"Hemos registrado nuevas preguntas a la consejera y seguiremos registrando más hasta que nos de una respuesta", ha indicado Rafael Palacios.

El diputado ha manifestado que su grupo formuló la pregunta sobre esas condiciones el 5 de septiembre y han sido tres meses los que han tardado en trasladarles la respuesta en la que se indica que se prevé que las viviendas se concluyan en verano de 2020, como fecha estimada y se recoge además que será cuando las viviendas estén disponibles cuando se reúnan con los vecinos para comunicarles las condiciones de acceso.

Por su parte el presidente de la Asociación de Vecinos de La Malpica de Carbayín, en Siero, Víctor Fernández García, ha destacado que ha lamentado que son más de 15 años advirtiendo de la situación que travesaban y ha recordado que fueron los propios vecinos los que buscaron los terrenos.

"Nos están dando largas y ni siquiera nos explican que régimen van a tener estas viviendas, cuánto vamos a tener que pagar y en qué condiciones. No se puede llegar quince días antes diciéndole a la gente que tiene un plazo para decidirse sin conocer antes las condiciones. Por eso queremos una reunión lo antes posible y que no esperen a última hora", ha indicado Fernández García que ha insistido en que "los vecinos no saben nada, ni fechas, ni nada a qué atenerse".

Desde Somos Siero, Javier Pintado, ha destacado que les preocupa mucho la situación de estos vecinos que vuelven a pasar verdadero miedo ante el peligro de derrumbe de sus viviendas.