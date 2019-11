Seat descarta el ERTE y recuperará turnos del 18 al 20 de diciembre

Seat ha descartado la aplicación de un ERE temporal en la planta de Martorell (Barcelona) y ha pactado con los sindicatos que turnos perdidos debido a la falta de suministros por el incendio en la fábrica Faurecia se recuperarán los días 18, 19 y 20 de diciembre --días que inicialmente figuraban como festivos--.

Fuentes sindicales han explicado que así lo han acordado con la dirección de la compañía en una reunión este viernes del comité intercentros, que ha tenido lugar nueve días después del incendio, el cual ha supuesto la desconvocatoria de 12 turnos en la L1 y 15 en la L2 y L3, lo que equivale a la pérdida de 11.667 coches hasta el momento.

Las mismas fuentes han calificado el acuerdo de positivo porque permite recuperar parte de las producciones perdidas --unas 6.681 unidades-- con un impacto "prácticamente nulo".

"Los trabajadores no asumen nada y la empresa tiene la oportunidad de recuperar una parte perdida en un plazo corto y asume la situación como paro técnico", han añadido, y han agradecido el esfuerzo de toda la plantilla de Faurecia, así como de los diferentes entes implicados para restablecer la producción lo antes posible.

Sindicatos no comparten que el caso sea de "fuerza mayor" para Seat, sino que lo sería para Faurecia porque es quien sufrió el incendio: "En todo caso sufrimos las consecuencias del ahorro de costes y del 'just in time".