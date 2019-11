En declaraciones a los medios con motivo del VII Comité de UGT, Lanero ha incidido en que "siempre" se ha ejercido una función "responsable" firmando acuerdos que garantizasen "el futuro de la fábrica" en Asturias.

Así, ha lamentado que la multinacional amenace con no arrancar el horno alto 'B' de Gijón si no afloja la conflictividad laboral. "No hay conflictividad, hay reivindicación de derechos", ha incidido.