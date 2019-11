Pleno.- Azcón dice que para hacer un censo de vivienda vacía el Gobierno de Aragón tiene que legislar

Azcón ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el pleno municipal, cuando se debatía una moción del grupo municipal de ZeC que no se ha aprobado y que pedía instar al Gobierno de la nación para facilitar herramientas legales para que las Administraciones locales pudieran regular los precios del alquiler.

También solicitaba al gobierno de la ciudad el establecimiento de un índice municipal de precios de referencia y elaborar un censo de vivienda vacía.

"La DGA tiene a 5.000 familias en vilo porque acumulan un año de retraso en las ayudas de alquiler" y los beneficiarios "no saben si las van a recibir en el tiempo oportuno". Este es el resumen de una información del pasado mes de agosto que ha leído Azcón para afear a la izquierda que no lo mencionara en sus intervenciones.

Según el alcalde, de 2009 a 2019 la izquierda no ha creado un registro de vivienda vacía y en seis meses se lo piden al gobierno municipal. Ha contado que Cataluña tiene un registro de viviendas vacías desde 2014 con el objetivo de "sancionar con impuestos a quien las posee".

Azcón ha invitado a reflexionar a estos grupos y ha anunciado que el Gobierno PP-Cs "intentará paliar este problema de años", pero ha abundado en que la izquierda lo primero que tiene que hacer es crear una ley autonómica para hacer registro de vivienda vacía.

INDICADORES

El defensor de la moción, el portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha dicho que si hay una fuerte demanda de alquiler no satisfecha debe haber marcadores que orienten, como un índice del mercado tensionado.

Ha añadido que si hay un proceso de gentrificación -proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado que provoca un aumento de los alquileres-, sería otro indicador, al igual que si las rentas suben más del 15 por ciento.

"A la gente no le gusta ocupar viviendas y muchas son de esos bancos, que luego venden a fondos buitres", cuando "es una inmoralidad hacer negocio con la pobreza de la gente". A su entender, "hay que ser activos para que el Gobierno central delegue competencias en los ayuntamientos y esa bolsa de alquiler tenga precios asequibles".

La concejal de Vox, Carmen Rouco, ha dicho que si hay más oferta de viviendas, bajarán los precios y ha manifestado que las experiencias aplicadas en ciudades como Berlín "no tienen todavía resultados". También se ha pronunciado en contra de regular los precios porque supone "hacer una política dirigista".

La concejal del grupo municipal de Podemos, Amparo Bella, ha dicho que en los últimos 40 años se ha constatado que la oferta no hace bajar los precios de la vivienda.

Por su parte, la concejal de Vivienda, Carolina Andreu, ha aportado los datos de que en los últimos años en Aragón ha habido un aumento del 27 por ciento del precio de la vivienda de alquiler, que en Zaragoza ha sido del 30 por ciento y que en 2017 tuvo un pico del 9,09 por ciento, cuando gobernaba ZeC, ha apuntado.

SEGURIDAD JURÍDICA

Andreu ha esgrimido que si se interviene, "se retirarán viviendas del mercado del alquiler y se trasvasarán al de la propiedad", además de que "no habría incentivos para construir vivienda en alquiler". En su opinión, en lugar de regular el precio del alquiler, "que es ineficaz, es mejor aumentar la seguridad jurídica de los propietarios y aumentar el parque de vivienda".

Es lo contrario a lo que se hizo la pasada legislatura porque no se construyó ninguna vivienda nueva de alquiler", ha sentenciado. También ha dicho que el índice de referencia de precios "no supondría" que estos bajaran, para recordar que el último real decreto del Ministerio de Fomento no lo recoge.

La concejal del PSOE, Inés Ayala, ha abogado por ir hacia la vivienda de alquiler que facilite la movilidad y "capacite el futuro del trabajo y del progreso de España", al tiempo que se ha decantado por apoyar a los propietarios de vivienda vacía.

El portavoz del grupo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha recordado que las SARB tiene un parque de 171.000 viviendas en España que "en lugar de ser expropiado y contribuir a reglar el precio del alquiler, se deja a los fondos buitres".