Ribó creu que el nou ple extraordinari de l'EMT no servirà per a res, només per a "marejar"

"Són ganes de marejar, intenten trobar petroli on no hi ha", ha afirmat a preguntes dels periodistes després de confirmar que el PP ha registrat la petició del ple extraordinari.

Ribó té 15 dies per a convocar aquesta sessió plenària, fins a mitjan desembre, i ha recordat que és un dret de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) i que estudiarà quan fer-ho. L'últim ple de desembre està convocat per al dijous 19 de desembre.

Açò sí, el portaveu de Compromís per València ha lamentat que el ple extraordinari "senzillament" no servirà per a res, ja que creu "amb absoluta sinceritat" que el PP té "ganes de marejar". "Intenten trobar petroli en un lloc on no hi ha, així de senzill", ha asseverat.

Els ha retret així que tracten de "trobar algun element de privilegis on no hi ha hagut absolutament res", recordant les afirmacions que va realitzar en l'últim ple sobre l'EMT, que "continuen absolutament vigents". I ha resolt: "Clar que tenen dret, però també tenen dret a perdre el temps".

El primer edil va exhibir en l'últim ple ordinari un document del Registre Mercantil de València i província per a assegurar que el seu cunyat "mai" ha estat en la firma SMT Asesores, que factura a l'EMT pels servicis i l'assessorament que li presta el secretari del consell d'administració d'aquesta entitat.