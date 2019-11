Sevilla, entre las doce ciudades que rebasan el límite de la OMS de partículas más contaminantes, según estudio

20M EP

Barcelona, Valencia, Sevilla, Albacete, Toledo, Valladolid, Bilbao, Huesca, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca y San Sebastián superan el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre concentración de partículas PM2.5, que está fijado en 10 microgramos/m3, según se desprende de un estudio publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine'.