Detinguda a Alacant per suposadament prostituir i traficar amb drogues amb menors escapolides de centres d'acolliment

La investigació ha sigut desenvolupada per agents del Grup Segon de la Unitat de Família Dona (UFAM) de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant quan va tindre coneixement que una menor de 16 anys no havia tornat al seu centre d'acolliment.

Els agents van desplegar un dispositiu per a procedir a la seua localització i, davant la pressió policial, va ser la menor la que es va personar en un Centre Social d'Alacant i va explicar el que li havia ocorregut, ha informat aquest dijous la Comissaria provincial.

Agents de la UFAM es van fer càrrec de la menor i li van prendre declaració. La víctima va relatar com durant el temps que hi havia estat desapareguda suposadament va romandre a casa d'una jove que l'havia acollit i que li havia facilitat diverses drogues, com marihuana i èxtasi, a canvi que li ajudara a vendre més substàncies.

A més, per a pagar eixa droga, presumptament, la menor era obligada a robar roba i diferents utensilis en botigues de la ciutat. En el seu relat també va posar de manifest que la dona suposadament va intentar que es prostituïra, encara que la xiqueta no va consentir.

Els policies, en el curs de la investigació van localitzar una víctima més, una altra menor de 16 anys i també escapolida d'un Centre d'Acolliment de la Comunitat Valenciana. En aquest cas presumptament sí havia arribat a ser prostituïda per la investigada. Segons les perquisicions dels agents, el modus operandi era el mateix, a la menor li subministrava droga i per a pagar aquesta droga era obligada a prostituir-se a Benidorm.

La detinguda, espanyola de 19 anys, era qui buscava els clients i en ocasions era ella mateixa qui mantenia els servicis sexuals. En aquests casos utilitzava a les menors perquè accediren al domicili on es trobava i sostragueren quants objectes de valor pogueren.

En altres ocasions, quan la menor era qui exercia la prostitució, la detinguda era la que es dedicava presumptament a robar als clients.

Els agents de la UFAM després de diverses gestions van aconseguir identificar la denunciada i van establir un dispositiu policial que va permetre donar amb el seu parador i procedir a la seua detenció.

Una vegada detinguda es va realitzar un registre en la vivenda on presumptament havien estat amagades les menors durant la seua fugida i es van localitzar quasi 3.000 euros en metàl·lic i xicotetes quantitats de droga, principalment pastilles d'èxtasi i diversos pots que contenien una substància coneguda com 'popper'.

La detinguda va ser posada a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.