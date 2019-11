Doce ciudades, entre ellas Albacete y Toledo, rebasan el límite de la OMS de partículas más contaminantes, según estudio

20M EP

Barcelona, Valencia, Sevilla, Albacete, Toledo, Valladolid, Bilbao, Huesca, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca y San Sebastián superan el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre concentración de partículas PM2.5, que está fijado en 10 microgramos/m3, según se desprende de un estudio publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine'.