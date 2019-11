Josep Borell afirma que ERC está "en las antípodas de una postura progresista"

El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha pasado por los micrófonos de Ondacero para comentar cómo ve las negociaciones para formar Gobierno entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña y su futuro como alto representante para la Política Exterior de la UE.

Preguntado por Carlos Alsina sobre si considera a ERC un partido progresista, Borrell ha dado una opinión muy diferente a la vertida por Carmen Calvo el jueves. "Hoy a este partido con sus comportamientos no le llamaría un partido progresista. El nacionalismo irredento que ejercen está en las antípodas de una postura progresista", ha afirmado el responsable de Exteriores en funciones, que este viernes participará en su último Consejo de Ministros antes de su marcha a Bruselas.

"Está claro que Esquerra Republicana y el Partido Socialista discrepan mucho, muchísimo en muchas cosas", ha continuado Borrell, que ha recordado su postura sobre la cuestión catalana cuando ha dicho que "romper la integridad territorial de un Estado es algo tremendo, se haga como se haga, y si se hace por las bravas como se ha intentado hacer, mucho más".

Borrell ha justificado que se negocie con la formación nacionalista debido a la "situación anómala" que vive el país. "La aritmética es la que es. Si no se quieren repetir las elecciones hace falta investir un Gobierno, pero para eso hace falta que alguien se abstenga. Si el PP no lo quiere hacer habrá que ver si lo quiere hacer algún otro. Nos gustará más o menos, pero es lo que hay", ha expresado.

El histórico miembro del PSOE se ha mostrado muy crítico con el papel que ha jugado la formación nacionalista en la actividad parlamentaria nacional. "ERC rompió la baraja y provocó unas elecciones cuando se negó a aprobar los presupuestos si no se le concedía el llamado derecho a decidir que en el fondo es el derecho a la secesión", ha afirmado.

"No existe el derecho a que una parte del territorio de España, cualquiera que sea esta, decida formar parte del país. Tal cosa no existe ni va a ocurrir ni con este Gobierno ni con ningún otro que respete la Constitución", ha afirmado tajantemente.

Críticas a la actitud de Pablo Casado

El que será el nuevo jefe de la diplomacia europea ha criticado la actitud de Pablo Casado, con quien no hay negociaciones abiertas de ningún tipo. "El PP no ha dejado de decir que no haría nada para facilitar un Gobierno del partido que tiene mayor número de diputados", ha defendido.

"No veo por qué en la próxima negociación de presupuestos el PP no puede participar en la constitución de un acuerdo sobre cosas muy concretas, sobre políticas muy concretas, no ya la investidura de un presidente, lo que es la actividad parlamentaria normal", ha sostenido.

Si el PP ofreciese la posibilidad de una alternativa como mínimo, en el campo de la discusión parlamentaria habría más potenciales opciones y eso sería bueno", ha concluido.