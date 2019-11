Los polémicos vídeos de Arkano son una campaña promocional: "Busco que se reflexione sobre los valores del éxito"

Si era una campaña, tuvo que ser explicada. O, quizá, que hablen de ti, aunque hablen mal. Pocos entendieron este jueves qué pretendía Arkano cuando subió una story de Instagram en la que, (simulando estar) borracho, bebía a morro de una botella y le mordía una nalga a una chica desnuda en su habitación. Este viernes, cuando aún sigue siendo Trending Topic, el rapero ha dado su explicación.

En un vídeo que ha subido a su Instagram con el elocuente título 'Vaya liada', el músico da sus explicaciones acerca de lo que su público no ha entendido, excepto unos pocos, a los que dice "algunos ya se lo olían, cuando subía los primeros vídeos: habéis estado listos ahí".

"Muy buenas, ¿qué tal? Vaya locura, por lo que he visto hace poco sigo siendo TT por la liada de los dos últimos días", comienza diciendo, referenciando también las críticas que recibió por los atuendos de Melendi y Bisbal mientras cantaban el rap de El principe de Bel-Air en La Voz.

"Bueno, parecía que se me había ido la cabeza, que me había dado al dinero, el vídeo con la chavala en la habitación...", continúa antes de manifestar que todo estaba orquestado desde el principio como una campaña promocional de su última canción, No me sale.

Se trata del inicio de su nuevo proyecto en el que busca "que se reflexione sobre los valores del éxito heredados, aquello que nos dicen que tenemos que seguir, que tenemos que lograr para triunfar".

Arkano alcanzó la fama gracias al RAP, siendo un tipo reivindicativo y defensor del movimiento feminista, y ha acabado lamiendo el culo a Bisbal, anunciando casas de apuestas y mordiendo el culo a chicas dormidas mientras va borracho.



Decadencia absoluta. pic.twitter.com/RGLhqV5NDc — Jules (@eldivandeJules) November 28, 2019

"Es una auténtica locura. He leído los titulares: abuso sexual, como que me retiran de la Final Internacional de los gallos... Nada, todo mentira", afirma el músico.

"Todo era una campaña previa y muchísimas gracias porque son más de 200.000 visitas en las primeras 12 horas. Espero que os haya molado la idea", asegura, sin atender al mayor número de críticas, que precisamente le han afeado las formas.

Porque las voces que se han alzado contra el rapero, tan dado a decir tanto en sus letras como en su día a día su condición de feminista y de aliado, ponen el foco en lo mal pensaba que estaba en dicho caso la campaña en los tiempos que corren por su condición machista.

POR FAVOR LA RESOLUCIÓN DEL TEMA ARKANO ERA EL BOCHORNO ESPERADO. GRACIAS POR NO DECEPCIONAR. — Jotaderos (@jotaderos) November 28, 2019

Yo ayer quejándome de las canciones feministas de Arkano que hace con todo señores.



Arkano hoy: Bueh chavales mirad qué feminista soy loques os habéis comido mi experimento social ... #ArkanoStoppic.twitter.com/drmHXiPBoD — Penny Jay (@PennyJayG) November 29, 2019

Alguien que dice ser feminista finge abusar sexualmente de una mujer para realizar una campaña de marketing, para lanzar un videoclip en el que cosifica el cuerpo de la mujer. Para no salirte que bien se te da 😉 #Arkanohttps://t.co/MboaxEfBIC — Paula Ruiz (@PauliRuiz8) November 29, 2019

Hola, Arkano. Si para promocionarte tienes que llamar la atención de todo el mundo creando polémica con una chica desnuda en lugar de con tu música, es que tu música es una mierda. Un saludo. — Miss Sintaxis (@Car_Atleti_) November 28, 2019

la estrategia de marketing de Arkano es la peor que recuerdo desde que el Pozo diera el pésame a la familia de Julen — FIDEASO GORDO (@PassePartout__) November 28, 2019