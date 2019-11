Baena (Cs) califica de "documento de marketing" los presupuestos de La Rioja del PSOE fruto "de la improvisación"

Pablo Baena ha hecho estas reflexiones en la sede de Ciudadanos lamentando que, la presentación de ayer, "es puramente un resumen ejecutivo sin dar a conocer las partidas en desglose de las cuentas públicas que el Gobierno de La Rioja quiere llevar a cabo el año que viene".

Para la formación 'naranja', una vez que se presentan unos presupuestos "lo que los riojanos se merecen es que se les dé una información completa y no solo un documento que haga ver que sus cuentas son fantásticas", ha criticado Baena.

Para Baena -según ha proseguido- "todo esto es fruto de la improvisación a la que nos tiene acostumbrado Andreu" y "desde Cs pensamos que el hecho de haberlos presentado de forma tan rápida quizás no sea algo bueno porque es más que probable que estos presupuestos no sean efectivos".

El portavoz regional explica también que es necesario "conocer el conjunto de los presupuestos para analizarlos en detalle y ver si realmente serán útiles o no para los riojanos pero, con lo poco que hemos visto, podemos decir que no son progresistas, no son ambiciosos y no incentivan el crecimiento".

Además, ha continuado Baena, "tampoco ofrecen medidas detalladas para hacer crecer el PIB de nuestra comunidad por lo que con la información que tenemos podemos decir que son unos presupuestos descuadrados".

En este punto, Pablo Baena ha explicado que la previsión de crecimiento del PIB para el año que viene en nuestra región del BBVA Research es de 1,7 % mientras que "la estimación del Gobierno de subida de impuestos directos es de 23 por ciento y de indirectos el 30 por ciento", por lo tanto, ha indicado, "no sabemos dónde esta esa subida fiscal que haga que esto cuadre".

Así las cosas, Baena ha continuado explicando que son "unos presupuestos inflados para cuadrar el gasto y esto entendemos que es peligroso porque puede llevar a importantes hipotecas a La Rioja para el futuro".

Además, ha continuado, "si el PSOE no ha desvelado las subidas de impuestos que ellos quieren proyectar es simple y llanamente por la presión que realiza Cs desde la investidura de Andreu para evitar que se perjudique a las familias riojanas".

Con todo ello, desde la formación naranja quieren "conocer la letra pequeña de los presupuestos para saber dónde esta la trampa de este documento de marketing que ha presentado Andreu que está siendo muy irresponsable" porque -en palabras de Baena- "está haciendo depender las cuentas al único voto de IU".

Así -ha finalizado- "esta situación responde a la elección de socios de Andreu. Nosotros en su momento nos ofrecimos a dialogar y a intentar llegar a un punto de encuentro para formar un Gobierno de progreso y liberal que desarrollara las reformas necesarias para La Rioja pero Andreu no quiso hablar con nosotros".