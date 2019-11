Nous mitjans s'incorporen aquest divendres a la cerca de la jove desapareguda a Manuel (València)

Així ho ha avançat el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, en atenció als mitjans durant l'entrega dels reconeixements Meninas. El delegat ha manifestat que durant la jornada d'aquest dijous no s'han produït "avanços substancials" en la investigació.

Fulgencio ha indicat que els treballs se centren en tres "qüestions bàsiques": "localitzar la persona desapareguda en el millor estat possible, buscar a la qui sens dubte va ser l'última persona que va estar amb ella i sobre el qui tenim una profunda sospita que poguera haver-la portat a una desaparició forçosa i tractar de determinar com van ocórrer els fets".

Sota aquest prisma, el delegat ha detallat que "aquest cas està molt centrat en el presumpte autor, que en no estar present, deixa una línia d'actuació molt limitada".

Respecte a la incorporació d'altres cossos de seguretat en un futur a la cerca, Fulgencio ha detallat que tant el Cos Nacional de Policia com la Policia Autonòmica han oferit col·laboració, i que la Unitat Militar d'Emergències també podria participar.

No obstant açò, ha indicat que no es demanaran voluntaris per a la cerca: "Volem preservar qualsevol possible escenari. Si tinguérem circumstàncies més certes, podríem estar per activar el voluntariat", ha detallat.

Durant la jornada d'aquest dijous, la Guàrdia Civil ha estès al terme municipal de l'Olleria (València) la cerca. Allí s'han estat realitzant registres en punts on l'home poguera haver mantingut alguna relació, així com registres en punts del terme municipal.