Talls de trànsit, horari i recorreguts per a arribar a la marató de València

Segur que els veuen pel carrer, el look els delata: milers de persones amb roba esportiva i una maleta sota el braç. Aquest divendres, com cada primer cap de setmana de desembre, comença la peregrinació a la Meca del running en Espanya: València. El motiu? Paraules majors: córrer la Marató.

Més de 25.000 ‘addictes’ a aqueixa sensació de superació que et dóna el córrer (10.000 estrangers i 8.000 espanyols de fora de la Comunitat) es donaran cita el diumenge per a batre les seues pròpies marques. A València es pot. Un peu darrere de l'altre i així durant 42 quilòmetres de pura emoció. Perquè si per alguna cosa triomfa aquesta prova entre els runners és pel recorregut i l'ambient.

Poques ciutats es bolquen amb la seua Marató tant com València. Els veïns ixen a animar en massa, l’EMT i Metrovalencia reforcen els seus serveis per a facilitar el trasllat, l'organització reparteix una polsera amb descomptes culturals i, a més, la ciutat compta amb la millor picada d'ullet de tots: la carrera s’iniciarà en la Plaça de la Marató, canviada de nom a l'octubre a manera de simbòlic quilòmetre 0 del running. Ara, agafen paper i boli. Anem a l'important.

Dades bàsiques

El tret d'eixida es donarà a les 8.30h de manera escalonada al costat de la Ciutat de les Arts i les Ciències, on també se situa la meta, amb aqueixa icònica plataforma blava amb la qual tot corredor somia. Allí arribaran els últims sobre les 15.00h. L'organització aconsella l'ús del transport públic per a desplaçar-se aqueix matí, ja que seran molts els quilòmetres que estiguen tallats al trànsit. El bus és la millor opció.

Metro

Metrovalencia va anunciar aquest dijous que reforçarà el servei el diumenge. Els combois de les línies 3, 5, 7 i 9 seran aqueix dia de cinc cotxes en lloc dels habituals per a augmentar la capacitat d'usuaris. Les parades de metro més pròximes són les de Colón, Bailén, Albereda o Marítim Serradora. Totes elles, a mitja hora caminant.

Autobús

EMT oferirà un servei especial d'alta freqüència entre les 6.00 hores i les 8.00h per a facilitar l'arribada dels corredors a la zona d'eixida. Aqueix reforç donarà a la línia 35 una freqüència de pas d’entre 5 i 8 minuts; a la línia 95, que quedarà suprimida des de les 8.00h, de 10 minuts; i a la línia 99, de 8. Tots els busos de l'EMT fins a les 16.00 hores, a més, seran gratuïts.

Cotxe

Hi haurà cinc pàrquings habilitats aqueix dia, tres d'accés lliure i dos de pagament. Són: el pavelló Font de Sant Lluís A i B (300 i 200 places), el de l'avinguda Antonio Ferrandis (800 places) i el de Tres Creus (1.250), amb possibilitat d'agafar un bus llançadora de l'EMT (99) per a arribar a l'eixida i la meta. Els de pagament, d'altra banda, són el del centre comercial Aqua (2.400 places) i el de l’Oceanogràfic (amb un preu de 6 euros per a tot el dia presentant el dorsal).

Talls de trànsit

Aquest divendres, a partir de les 22.30 hores, es tancarà el pont de Montolivete en tots dos sentits i l'avinguda del professor López Piñero. Aquests talls es mantindran fins al diumenge a les 21.00h.

El dissabte, també hi haurà talls. De 7.30 a 15.00 hores, amb motiu de la mini marató, es tallarà el trànsit en l'Albereda, des de la plaça d'Europa fins al Pont de l'Assut de l'Or. A les 15.00 h, ja sí per la cita de l'endemà, l'avinguda de l'Institut Obrer fins a l'avinguda del Professor López Piñero veuran reduïts els seus carrils a un o dos.

El mateix dia de la carrera, de 5.00 a 11.00 hores, es tancarà al trànsit l'avinguda de l'Institut Obrer fins a la rotonda de Germans Maristes amb Amado Granell i l'avinguda Professor López Piñero. Els carrers confrontants a la Ciutat de les Arts seran les més afectades, donat que es tracta de la zona d'inici i fi.