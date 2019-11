La Audiencia decide este viernes si envía a prisión a cuatro condenados por los ERE para evitar que se fuguen

La Audiencia Provincial de Sevilla decidirá finalmente este viernes, a las 13.30 horas, si envía a prisión sin fianza a cuatro de los 19 condenados en la pieza política de los ERE, tal y como solicitó este jueves la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, a quienes el juez les impuso las penas más altas de prisión por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. En concreto, Fernández y Guerrero han sido condenados a siete años y once meses de cárcel, mientras que Viera y Márquez lo han sido a siete años y un día.

En la vista celebrada este jueves, el Ministerio Público expuso que el riesgo de fuga de estos cuatro ex altos cargos de la Junta se ha visto incrementado tras conocerse la sentencia del pasado 19 de noviembre y ante los nuevos encausamientos judiciales relativos a la macrocausa. La decisión de la Audiencia estaba prevista para ayer mismo, pero la defensa de Fernández pidió un plazo de tres días para aportar nuevas pruebas ante los argumentos de la Fiscalía, plazo que fue denegado y que finalmente concluirá este viernes a las 11.00 horas.

Según el letrado del exconsejero, existen resoluciones de la propia Audiencia, bajo el criterio denominado non bis in ídem, que "dejan han dejado sin efecto" el ejuiciamiento de Fernández en esas otras causas, al determinar la Audiencia que los políticos juzgados en la pieza política no podrán serlo en otras piezas del caso.

"¿A dónde voy a ir?"

En cuanto al riesgo de fuga, las cuatro defensas negaron que este exista, "ya que durante todos estos años de instrucción" sus clientes "han colaborado con la justicia y, además, cuentan con arraigo familiar y carecen de medios económicos para darse a la fuga". En este sentido, alegaron que sus defendidos "cobran entre 400 y 700 euros mensuales, al tener embargados sus salarios y sus bienes inmuebles", por lo que consideraron "imposible" que se den a la fuga.

"Llevo desde 2010 y sigo viviendo en Sevilla, ¿a dónde voy a ir? Si, además, no me pagan", afirmó Guerrero a la salida del juzgado. Y, cuestionado sobre si cree que finalmente irá a prisión, añadió: "A mí no me gusta ir a la cárcel, es que esto de trabajar es muy malo. Se echa uno cosas encima".

Cabe recordar que Guerrero ya estuvo en prisión, al igual que Antonio Fernández, durante la instrucción de la pieza política del caso. Y que está condenado por la Audiencia de Sevilla a cinco años y nueve meses de prisión y a diez meses de inhabilitación absoluta por prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial por las contrataciones vinculadas con la empresa Umax Informática y Consultoría. Una sentencia que en estos momentos está recurrida y que también condena a Márquez a cinco años y tres meses de cárcel y a nueve de inhabilitación.